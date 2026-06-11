Paura per Pier Silvio Berlusconi che, nella serata del 10 giugno 2026, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale mentre stava tornando a casa da Cologno Monzese. L’amministratore delegato di Mediaset ne è fortunatamente uscito illeso. Ma ecco i dettagli di quanto accaduto.

Paura per Pier Silvio Berlusconi, coinvolto in un violento incidente d’auto

Ieri sera, mercoledì 10 giugno 2026, intorno alle ore 21.30, Pier Silvio Berlusconi è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dagli studi di Cologno Monzese. A riportare la notizia l’ANSA. Nonostante la violenza dell’impatto, l’amministratore delegato di Mediaset ne è uscito fortunatamente illeso, riportando solamente lievi ferite che non dovrebbero impedirgli di mantenere gli impegni previsti in questi giorni, cominciando dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset, ove saranno presenti tutti i collaboratori del Gruppo.

Violento incidente d’auto per Pier Silvio Berlusconi: ecco cos’è successo

Attimi di paura per Pier Silvio Berlusconi, coinvolto come detto in un violento incidente stradale ieri sera, mentre stava rientrando a casa da Cologno Monzese. Per l’esattezza il sinistro si è verificato, intorno alle ore 21.30, lungo la strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore. Secondo quanto è stato ricostruito sino a ora, Berlusconi si trovava al volante della propria auto e stava procedendo regolarmente in fila all’interno della sua corsia di marcia quando una vettura, proveniente dalla corsia opposta, ha perso improvvisamente il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata contraria e centrando in pieno l’auto del manager. L’impatto è stato violento e frontale, tanto da causare la distruzione della parte anteriore della vettura. Grazie all’airbag e alla cintura di sicurezza, nonostante l’impatto così violento, Pier Silvio Berlusconi è uscito praticamente illeso anche se è stato comunque sottoposto ai controlli dei sanitari giunti subito sul posto. Le sue condizioni non hanno reso necessario un eventuale ricovero.

Pier Silvio Berlusconi, l’anniversario della morte del papà

Nonostante la paura e il violento incidente in cui è rimasto coinvolto ieri sera, Pier Silvio Berlusconi dovrebbe essere presenti a tutti gli impegni fissati in questi giorni. Questa sera, come detto precedentemente, ci sarà la celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di papà Silvio nella sede di Mediaset. Si tratterà di un momento molto sentito, a cui l’amministratore delegato dell’azienda non potrà certo mancare. Il titolo scelto per la serata è “Mediaset siamo noi”, e nell’invito rivolto ai collaboratori Pier Silvio Berlusconi ha scelto la seguente frase: “Ognuno di voi, ognuno di noi, è parte della nostra famiglia, partecipa e contribuisce alla nostra forza: Tu sei tutti Noi e Noi siamo Te.” Il programma prevede anche un momento musicale con i Pooh.