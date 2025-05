Questa notte a tenere una diretta su Instagram è stato Fiorello. Nel corso della live a collegarsi è stato anche Pierpaolo Pretelli, che attualmente si trova in Honduras come inviato de L’Isola dei Famosi.

Pierpaolo Pretelli in diretta con Fiorello

Da qualche settimana su Canale 5 è partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e quest’anno a prendere parte al reality show come inviato speciale dall’Honduras è Pierpaolo Pretelli. Attualmente dunque l’ex Velino è impegnato con questa nuova e inedita avventura e anche stavolta sta conquistando il cuore del grande pubblico. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Tutto è iniziato quando Fiorello, in compagnia di Biggio, ha deciso di tenere una diretta su Instagram. A un tratto a collegarsi con i due dall’Honduras è stato proprio Pierpaolo, che ha così aggiornato il pubblico. Pretelli ha così dichiarato:

“Qui sono le 17. Cosa faccio tutto il giorno? Adesso ho appena finito di fare un po’ di lanci del daytime, però diciamo che la noia non colpisce solo i naufraghi, ma anche l’inviato. Almeno però io mangio. Ci sono tre cucine qui: quella italiana, quella honduregna e quella spagnola, perché contemporaneamente a noi c’è in onda anche Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola”.

Poco dopo non sono tardati ad arrivare i sinceri complimenti di Fiorello per Pierpaolo Pretelli. Proprio il conduttore ha infatti affermato: “Comunque devo farti i miei complimenti. Tu sei proprio un bravo ragazzo. Sei una bella persona e hai anche talento. Mi hanno detto che sei stato bravissimo con Rocky, io non sono riuscito a venire a vederti. I volti del futuro siete voi, tu, Stefano De Martino, anche Francesco Cicchella mi piace tantissimo”.

Pierpaolo nel mentre in queste settimane continuerà a svolgere il suo ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.