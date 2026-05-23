Le piume nei capelli sono il nuovo trend del 2026, che si è letteralmente scatenato su TikTok. Le piume sono diventate un oggetto da sfoggiare, sui capelli, sui gioielli, sulle borse e sui vestiti, come si è visto sul red carpet di Cannes.

Piume nei capelli: il trend del momento (e come applicarle)

Le mode delle generazioni precedenti tendono sempre a tornare e ora si parla degli anni 2000, in cui le piume nei capelli erano un must. Vere o sintetiche, servono per rendere più colorata la capigliatura, come mostrato su TikTok da tantissime creator che hanno spiegato come applicarle e come rendere il look più allegro e leggero. Ci sono diversi modi per poter applicare le piume nei capelli. Possono essere applicate come extension. Esistono le piume con micro anelli, dentro i quali bisogna inserire una ciocca di capelli, per poi aggiungere la piuma con l’aiuto di una pinza prima di chiuderli. Si tratta del modo per avere sempre la piuma con voi, anche quando lavate e pettinate i capelli.

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Esistono, poi, quelle con la clip: la piuma è attaccata a un fermaglio con una catenella e può essere applicata ai capelli come se fosse una forcina. Le piume possono donare un look molto romantico, magari inserite in acconciature un po’ più elaborate o inserite all’interno di una treccia o di uno chignon. Per quelle più esperte, che vogliono valorizzare le loro pettinature, si possono usare le piume vere o sintetiche da applicare con l’aiuto di colla o cera. Si tratta di una soluzione più duratura, ma bisogna prestare attenzione a non rovinare i capelli e lasciare residui. Esistono anche elastici per capelli e fasce con piume sintetiche e perline, molto più pratiche.

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Le piume tornano di moda: il red carpet di Cannes

A dimostrare che le piume sono tornate di moda ci ha pensato il red carpet del Festival di Cannes, che ha regalato tanti look, dal più romantico al più audace. Le piume sono state le protagoniste assolute di questo red carpet, a partire da Oksana Hoffmann, che si è mostrata avvolta in un abito a sirena con un’esplosione di piume dal ginocchio in giù. Alessandra De Tommaso ha scelto una cappa di piume color cipria di grande effetto, mentre Caroline Daur ha scelto un vestito architettonico pieno di piume coloratissime.

Le piume possono essere utilizzate anche per look meno vistosi, da usare tutti i giorni, soprattutto sugli accessori. Le borse da sera sono perfette se ricoperte di piume, possono essere eleganti ma anche più casual. Molte donne scelgono di sfoggiare delle spille o dei gioielli con le piume, per un tocco davvero irresistibile. Per coloro che vogliono osare un po’ di più, si possono scegliere anche dei sandali con le piume, perfetti per l’estate.