Tra Valeria Marini e le colleghe di Ne vedremo delle belle non c’è pace! Accuse di bullismo e nuova fuga dal gruppo di WhatsApp che avevano creato.

Tensioni tra Valeria Marini e le showgirl

Le protagoniste di Ne vedremo delle belle (quasi tutte) sono state ospiti oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona e sono emersi tantissimi retroscena. Si è parlato anche di Valeria Marini che, a quanto pare, sembra essere molto delusa da alcune delle sue colleghe con le quali ha partecipato al programma. Spesso e volentieri ne ha parlato e l’aveva fatto anche con un post sui social.

Samuel Peron ha preso la parola e ha fatto una battuta tagliente: “Ma era Ne vedremo delle belle o bullismo contro la Marini?”. Tutte insieme hanno risposto con un “Noooooo”.

Caterina Balivo, che stava monitorando i social, ha notato che in realtà Valeria Marini non si è detta propriamente d’accordo con le altre showgirl di Ne vedremo delle belle. Anzi:

“Ha appena postato una foto, ringraziando Samuel Peron perché ha parlato di bullismo nei suoi confronti”, ha detto la conduttrice, informando tutte durante la diretta. In studio hanno provato a giustificarsi le showgirl presenti, così come Giovanni Ciacci, sostenendo che in realtà l’hanno difesa. “Ti vogliamo bene Valeria”, si è sentito dire da Laura Freddi, mentre altre hanno precisato di avere spezzato una lancia a favore di Valeria Marini in realtà.

Caterina Balivo allora ha letto quello che ha scritto Valeria Marini: “Grande Samuel Peron. Baci stellari, la verità!”. Allora si è sentito in sottofondo qualcuno dire che finita la puntata l’avrebbero chiamata. Ma non è finita qui. Perché dal racconto delle showgirl è emerso anche che Valeria sarebbe nuovamente uscita dalla chat di gruppo.

“Per due volte è uscita dalla chat. Sì, è uscita di nuovo dopo il programma, ha abbandonato di nuovo”, si è sentito dire in coro da Veronica Maya, Matilde Brandi e Adriana Volpe (che poco prima ha parlato anche di Pamela Prati).

“Valeria noi ti amiamo”, hanno concluso ancora tutte insieme. Come la prenderà ora la Marini?