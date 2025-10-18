L’ex di Temptation Island Sonia Barrile ha parlato a Verissimo del rapporto con Simone: “Vive nel mio condominio, ma ho scoperto un tradimento e non posso perdonarlo”. Ecco come procede la gravidanza.

Le parole di Sonia Barrile a Verissimo

Sonia Barrile e Simone Margagliotti li abbiamo conosciuti a Temptation Island, dove avevano deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore. Ma il loro percorso è finito male: lui si è lasciato andare con una tentatrice, segnando così la fine della loro relazione. In un secondo momento, un colpo di scena aveva fatto sperare i fan in una possibile riconciliazione: Sonia ha scoperto di essere incinta.

Intervistata da Verissimo, Sonia Barrile ha raccontato senza filtri come stanno davvero le cose oggi. Lei e Simone non sono tornati insieme, ma vivono ancora nello stesso condominio, su due piani diversi. “Lui è partecipe alle visite e per adesso è presente. Spero che sappia essere un buon padre. Per adesso sembra che siamo riusciti a trovare un equilibrio”, ha detto.

Sonia Barrile ha anche rivelato che Simone, uscito dal programma, ha provato a riconquistarla, ma qualcosa ha cambiato definitivamente le cose: “Lui tutt’oggi cerca di dimostrare il suo amore nei miei confronti, però oramai per me la delusione è tanta”.

Il motivo? Sonia ha scoperto un tradimento precedente alla partecipazione a Temptation Island:

“Ho pensato a perdonarlo, ma non riesco. Io credo nell’amore, e anche se era un periodo difficile non sono caduta in tentazione. Lui invece sì. E questo mi ha fatto capire che non siamo sullo stesso piano sentimentale”.

La gravidanza, nonostante tutto, è motivo di gioia: “Ormai avevo perso le speranze. C’è stato un lungo periodo in cui cercavamo un figlio… ed è arrivato adesso. Credo che sia un dono”.

Successivamente Sonia Barrile ha ammesso di aver dato a Simone un’ultima possibilità, ma di aver poi scoperto il tradimento e di aver chiuso per sempre. “Ha cambiato stile di vita, è cambiato tutto. Io pure sono cambiata. Adesso spero solo di essere una brava mamma”.

Il bambino nascerà a fine febbraio e Sonia Barrile guarda avanti, con la speranza di ritrovare quella serenità che nell’ultimo anno è mancata.