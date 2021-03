Chi è Pupo? Età, altezza, vita privata, canzoni, figli e Instagram

Ecco tutto ciò che sappiamo sul cantante e opinionista del GF Vip 5, Pupo: l’età, l’altezza, la vita privata, le canzoni, i figli e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Pupo

Nome e Cognome: Enzo Ghinazzi (in arte Pupo)

Data di nascita: 11 settembre 1955

Luogo di Nascita: Ponticino

Età: 65 anni

Altezza: 1,65 m

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantautore, conduttore televisivo e opinionista

Moglie: sposato con Anna Ghinazzi, ha una relazione con la manager Patricia Abati.

Figli: Clara, Ilaria, Valentina

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @enzoghinazzi

Pupo età, biografia e altezza

Il suo vero nome è Enzo Ghinazzi, ma tutti lo conosciamo come Pupo. Il cantautore è nato 11 settembre 1955 a Ponticino, una frazione di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. L’età del paroliere corrisponde quindi a 65 anni. In molti si chiedono quanto sia alto l’opinionista.

Facendo le dovute ricerche abbiamo scoperto che l’altezza corrisponde a 1 metro e 65 centimetri. Grazie a chiecosa, siamo venuti a conoscenza del fatto che Ghinazzi da ragazzo era soprannominato “Capperino”. Un soprannome che fa davvero molto sorridere.

Tra le altre curiosità che sappiamo sulla biografia di Pupo c’è il forte legame che ha sempre avuto con i suoi genitori. Il papà di Enzo faceva il postino, mentre sua mamma la casalinga. Grazie a quest’ultima, Enzo si è avvicinato alla musica. Entrambi infatti hanno sempre condiviso questa passione comune. Periodo che si è interrotto nel momento in cui Enzo Ghinazzi ha vissuto una battuta d’arresto, che l’ha portato ad allontanarsi per un po’ dalla musica.

Con il trascorrere degli anni, Pupo per fortuna è riuscito a sconfiggere la dipendenza da gioco e si è fatto largo non solo nel mondo della musica, ma anche nel piccolo schermo. E la vita privata?

Vita privata: mogli e figli del cantante

Non si conosce tantissimo della vita privata di Pupo. Il cantante nel 1974 si è sposato, con quella che è la prima moglie: Anna Ghinazzi. Insieme a lei ha avuto due figlie: Clara e Ilaria. Il matrimonio, però, non ha fermato Enzo Ghinazzi da intraprendere un’altra relazione. È legato infatti alla sua manager, Patricia Abati.

Ma lui non ama definirlo di certo tradimento, questo perché nei vari programmi di Barbara d’Urso, il cantante ha dichiarato che entrambe le sue compagne di vita sono consapevoli del fatto che le ami entrambe. Tutte e due sono disposte a sopportare questo compromesso.

Tra l’altro Pupo ha avuto un’altra figlia di nome Valentina. Lei è nata dopo una relazione con una fan. Enzo Ghinazzi, però, ha scoperto della sua esistenza solo qualche anno dopo la nascita e oggi è parte integrante della sua grande famiglia.

Messa da parte la vita privata, concentriamoci sulla sua carriera e canzoni di successo di Ghinazzi…

Carriera e canzoni

Negli anni ’70 Pupo ha fatto la sua comparsa nel panorama musicale italiano. Con la canzone Ti scriverò ha preso il via la sua carriera, a cui è susseguito poi il primo album di inediti.

Ma è grazie al brano Gelato al cioccolato, che Pupo ha ottenuto maggior successo. Il pezzo è stato scritto insieme al suo storico amico Cristiano Malgioglio. Tante sono le canzoni che Enzo Ghinazzi diventate ormai celebri e che abbiamo sentito anche al Festival di Sanremo, dove più volte ha sfiorato la vittoria. Ricordiamo nel 1980 con Su di noi ha conquistato il classificato terzo.

Mentre invece nel 2010 con Italia amore mio si è piazzato secondo insieme a Emanuele Filiberto e Luca Canonici. Ma Ghinazzi è anche un ottimo autore e nel corso della sua carriera ha donato ai Ricchi e Poveri uno dei pezzi più celebri della loro carriera: l’indimenticabile e intramontabile Sarà perché ti amo.

Dopo il ritiro dalle scene, Negli anni ’90 Pupo è finalmente tornato a fare musica e anche televisione.

Ecco alcuni dei suoi album più famosi:

1976 – Come sei bella

1979 – Gelato al cioccolato

1980 – Più di prima

1981 – Lo devo solo a te

1983 – Cieli azzurri

1984 – Malattia d'amore



Ecco tutti gli altri dischi di Pupo troviamo:



Ecco tutti gli altri di troviamo: 1985 – Change generation

1986 – Quanta gente (pubblicato anche come La vita è molto di più)

1989 – Quello che sono

1996 – Pupo 1996

1997 – In eternità

2000 – Sei caduto anche tu

2016 – Porno contro amore

Non mancano poi anche raccolte e album dal vivo di Enzo Ghinazzi. Tra gli ultimi singoli, invece, Il rischio enorme di perdersi e Avere vent’anni.

Film e programmi TV

Sono davvero tantissimi i programmi TV a cui Pupo ha preso parte come conduttore, opinionista, giurato, inviato. Non li elencheremo tutti, ma ve ne proporremo alcuni qui sotto:

Domenica in

Buona Domenica

La fattoria

Affari tuoi

Reazione a catena – L’intesa vincente

Gran galà dello Zecchino d’Oro

Chi fermerà la musica

E ancora tra gli altri programmi con protagonista l’opinionista del GF Vip, ricordiamo:

La partita del cuore

I raccomandati

Ciak… si canta!

Ti lascio una canzone

Festival di Castrocaro

Miss Italia



Per concludere infine nel curriculum vanno ad aggiungersi:



Stra Factor

Pupi & Fornelli

Un’estate fa

Concerto di Natale Up! XMas

Grande Fratello Vip

Ma c’è dell’altro. La carriera di Pupo è caratterizzata infatti da alcuni film e doppiaggi. Nel 2013 ha recitato nella pellicola Italiani Veri e l’anno successivo in Tutto Molto Bello. In tutti e due gli show ha interpretato se stesso.

Altro amore di Enzo Ghinazzi è il doppiaggio. Ha dato voce a uno dei personaggi del film d’animazione La gang del bosco nel 2006. 10 anni dopo, invece, al personaggio della pellicola Sansone. Il paroliere ha avuto modo anche di scrivere tre romanzi.

Nel 2001 Un enigma chiamato Pupo; a seguire nel 2005 invece Banco solo! Diario di un giocatore chiamato Pupo e infine nel 2010 La confessione.

Pupo opinionista al Grande Fratello Vip

Il 14 settembre 2020 è la data d’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone di conduzione (per la seconda volta consecutiva) ritroviamo nuovamente Alfonso Signorini, mentre tra gli opinionisti Pupo (riconfermato) e Antonella Elia, che da concorrente della quarta edizione, affianca il cantante.

Proprio Enzo Ghinazzi tra le pagine del settimanale Chi ha espresso il suo giudizio verso i concorrenti del GF Vip 5. Ecco cosa ha detto in merito:

“La mia preferita è Elisabetta Gregoraci, mi sta molto simpatica. Ha iniziato proprio con me, sono anche stato al suo matrimonio, il più lungo e caldo della storia del mondo. Non vorrei, invece, incrociare Paolo Brosio perché prega un po’ troppo per i miei gusti. Io credo che a litigare sia Patrizia De Blanck con Maria Teresa Ruta e Flavia Vento”.

A quanto pare Pupo è davvero molto convinto del suo punto di vista sui concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Confermeranno o smentiranno la sua teoria?

Proprio al Grande Fratello Vip, Pupo ha avuto un acceso battibecco con Tommaso Zorzi, a causa dell’imitazione di quest’ultimo rivolta a Gabriel Garko. Tra l’altro l’influencer ha replicato duramente, riservando all’opinionista parole poco carine e minacciando di abbandonare, anche se poi i due hanno chiarito definitivamente.

L’opinionista sarà sicuramente divertito nel vedere come il cuscino con il suo bel faccione presente in Casa abbia portato ad un siparietto simpatico con Sonia Lorenzini. Il video è diventato virale in poche ore.

Dove seguire Pupo: Instagram e social

Facendo una piccola ricerca sul web è possibile trovare i vari account ufficiali del cantante? La risposta è affermativa. Pupo infatti è presente sui maggiori social. Il cantautore toscano lo troviamo sia su Instagram, Facebook che su Twitter.

Qui condivide numerosi contenuti insieme ai suoi fan. Lo ritroviamo immortalarsi in momenti di vita privata di Enzo, ma anche di attimi di vita lavorativa o postare riflessioni. Enzo Ghinazzi non fa mancare davvero nulla ai propri follower, che lo seguono sempre con grandissimo affetto e tanta stima.

