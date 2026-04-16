Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 15 aprile su Rai 1, si è scatenato il caos in studio. Un appuntamento che ha tenuto con il fiato sospeso e ha lasciato senza parole Stefano De Martino.

Affari Tuoi, puntata del 15 aprile: cos’è successo?

“Puntata molisana, conduce Herbert Ballerina” con queste parole Stefano De Martino ha aperto la puntata, passando la parola alla sua spalla comica. De Martino si è esibito come ballerino sulle note dell’ultimo successo di Sal Da Vinci, in uno stecchetto che ha subito conquistato il pubblico. A giocare in questa puntata è stato Michele, meccanico, e la sua ragazza Dayana, dalla provincia di Campobasso. La coppia al terzo tiro ha pescato Gennarino, assicurandosi il jackpot da 6mila euro per poi bruciare il pacco da 200mila euro con i tre tiri successivi.

Il Dottore ha iniziato con un assegno da 30mila euro, rifiutato dalla coppia, che ha poi pescato 50mila euro. Michele ha continuato con soli pacchi blu fino a quando De Martino lo ha invitato a trovare Martina Miliddi. Il concorrente non è riuscito nell’intento ed è stato simpaticamente preso in giro da Herbert perché aveva promesso di trovare la ballerina. “Questa è falsa dichiarazione, rischia di essere squalificato” ha dichiarato il comico. Proprio a questo punto Michele ha scatenato il caos in studio con una gaffe che ha lasciato Stefano De Martino senza parole. Il concorrente, infatti, al momento di scegliere il pacco, invece di dire “apriamolo”, ha detto “lo accendiamo”, frase tipica del quiz “Il milionario” di Gerry Scotti, della concorrenza.

Affari Tuoi, puntata del 15 aprile: la gaffe del concorrente e il finale disastroso

La gaffe del concorrente Michele non è passata inosservata. Dopo la citazione di una famosa frase del quiz in onda sulla rete concorrente, Stefano De Martino si è limitato a ripeterla. Una gaffe che lo ha lasciato a bocca aperta e che è stata subito notata dal pubblico. La coppia ha continuato a giocare, chiedendo 157mila euro per andare a casa. Si sono ritrovati prima con un assegno da 35mila e dopo con uno da 39mila, ma hanno rifiutato. Michele ha continuato con i pacchi blu fino a quando è rimasto solo quello da 100 euro.

I pacchi rossi erano quattro e il Dottore è tornato alla carica con 50mila euro, mettendo in crisi la coppia. I due hanno deciso di tritare l’assegno, anche se pieni di dubbi. Il concorrente ha parlato del nipotino, che gli ha chiesto una mini-moto come regalo. Rifiutato anche l’assegno da 57mila euro, De Martino ha compilato l’assegno più alto da 75mila euro, che il concorrente rifiuta ancora una volta. Dopo una serie di scelte sbagliate, ala fine Michele e Dayana sono tornati a casa solo con i 6mila euro di Gennarino e il rimpianto di aver rifiutato i 75mila euro.