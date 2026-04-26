Quello che le donne dicono. Quello che cantautrici e cantanti pensano dell’universo musicale italiano: un mondo fatto di sogni, canzoni e poesie, ma anche di barriere e confini. Il termine quote rosa sembra farsi sempre più insistente: Chiara Galiazzo ha proposto di istituirle ufficialmente, a fronte di un dibattito nato a Sanremo tra una giornalista e il direttore artistico Carlo Conti.

Nel numero di Novella 2000, attualmente in edicola, Dolcenera e Beatrice Quinta, artiste di generazioni differenti, hanno provato a dare delle risposte su questo tema delicato che coinvolge e riguarda tutti, anche artisti di sesso maschile come Mengoni, che già tre anni fa, con il premio di Sanremo in mano, aveva fatto sentire la sua voce sull’assenza di donne nella finale della kermesse. Nel tempo, anche Levante, Mara Maionchi e tante altre si sono espresse sull’introduzione delle quote rosa.

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(immagine di copertina: foto ufficio stampa Rai)

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