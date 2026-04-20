Katy Perry è arrivata a Roma in gran segreto con un volo privato da New York e si è resa protagonista di un gesto, davanti alla Fontana di Trevi, che in brevissimo tempo è diventato virale! Ecco che cosa è successo.

Katy Perry a Roma: tour notturno tra le vie della Capitale

E’ una delle popstar più amate in assoluto. Katy Perry è arrivata in gran segreto a Roma, con un volo privato da New York. La cantautrice si è concessa un tour notturno tra le vie della Capitale, cercando di passare inosservata, in quanto la bella Katy, oltre a un atteggiamento discreto, ha optato per una felpa con cappuccio più berretto e occhiali, proprio per non farsi riconoscere. Il suo però è stato un tentativo riuscito solamente a metà in quanto, arrivata davanti alla Fontana di Trevi, la popstar si è resa protagonista di un gesto davvero inaspettato, immortalato da un video che, come sempre accade, nel giro di pochissimo è diventato virale sui social. Ma, cosa ha fatto Katy Perry davanti alla Fontana di Trevi lasciando tutti senza parole? Scopriamolo insieme.

Katy Perry senza monete alla Fontana di Trevi: il gesto diventa virale

Katy Perry, tornata al centro del gossip recentemente per la storia d’amore con l’ex premier canadese Justin Trudeau, è arrivata a sorpresa a Roma e si è concessa un tour notturno per ammirare le bellezze della nostra Capitale. Non poteva ovviamente mancare una visita alla Fontana di Trevi e, come ben saprete, è tradizione lanciare una moneta in acqua, possibilmente con le spalle rivolte al monumento e usando la mano destra. Secondo la leggenda il lancio della moneta non solo porta fortuna ma garantisce un ritorno a Roma. Katy Perry, giustamente, voleva anche lei rispettare il rito della monetina solo che, nel suo borsellino, non ne aveva nemmeno una! Cosa ha fatto allora la popstar statunitense? Senza pensarci si è resa protagonista di un gesto fuori dagli schemi, ha tirato fuori la carta di credito e l’ha immersa nell’acqua della fontana, in pratica a sostituire la monetina mancante! Il gesto, ovviamente scherzoso, è stato immortalato da video e foto e ha scatenato tantissimi commenti online.

Katy Perry immerge la carta di credito nella Fontana di Trevi: i commenti sui social

Katy Perry puts her credit card in the Trevi fountain as a token of good luck instead of coins, since she didn’t have any. pic.twitter.com/2Ewyahg4tK — Buzzing Pop (@BuzzingPop) April 19, 2026

Il video che riprende Katy Perry immergere per qualche secondo la carta di credito nella Fontana di Trevi ha fatto il giro del web. La maggior parte degli utenti ha trovato il gesto esilarante, anche se c’è chi invece ne ha sottolineato l’assurdità, sta di fatto che il video è diventato virale nel giro di pochissimo. Tra l’altro, nel video si vede anche la popstar, prima di decidere di immergere la carta di credito in acqua, improvvisare una richiesta cantata: “Qualcuno mi dia un centesimo!” Appello però rimasto inascoltato, probabilmente perché nessuno in quel momento l’aveva riconosciuta!