Prosegue il botta e risposta social tra Raul Dumitras, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. In queste ore l’ex protagonista di Temptation Island ha replicato all’ultima frecciata della sua ex fidanzata.

La replica di Raul Dumitras

Solo lo scorso anno tra i protagonisti di Temptation Island c’erano anche Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Come in molti ricorderanno, il viaggio nei sentimenti della coppia non è terminato nel migliore dei modi e dopo un percorso fatto di alti e bassi i due hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Poche settimane dopo Martina è tornata alla corte di Maria De Filippi ed ha accettato il trono di Uomini e Donne, con la speranza di trovare la potenziale anima gemella.

All’interno del dating show la De Ioannon ha fatto la conoscenza di Ciro Solimeno e dopo un percorso travagliato l’ex tronista ha deciso di lasciare il programma proprio con il corteggiatore partenopeo. I due hanno dato dunque il via a una bellissima storia d’amore e ancora oggi tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra loro. Negli ultimi giorni tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Tra Raul Dumitras e Ciro Solimeno è infatti partito un botta e risposta infuocato e la lite social ha fatto discutere gli utenti. A intervenire come se non bastasse è stata anche la stessa Martina De Ioannon, che lanciando un’ulteriore stoccata al suo ex ha affermato: “Ognuno ha i suoi gusti. Io per esempio non condivido alcuni gusti vostri. Siete voi che avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt”. Adesso, a distanza di alcune ore, Raul è intervenuto nuovamente e ha replicato con un video all’ultima frecciata di Martina, dichiarando: “Con tutto il rispetto per Brad Pitt, ma qua siamo in forma smagliante, con grandi risultati e in piene forze”.

@raul.dumitras con tutto il rispetto per Brad Pitt e, ma qua siamo in forma smaliante, con grandi risultati e in piene forze😏 ♬ original sound – moonlightbae

La De Ioannon intanto non ha ancora replicato all’ultima provocazione di Dumitras e non è chiaro se deciderà di intervenire nuovamente.