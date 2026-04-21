della principessa Maria Pia Ruspoli

Il 21 aprile la regina Elisabetta II avrebbe compiuto 100 anni. Una ricorrenza che richiama il legame speciale che ha sempre mantenuto con la sua famiglia. Nonostante le numerose sfide, la sovrana ha cercato di conservare rapporti forti con figli, nipoti e pronipoti. La sua presenza rassicurante ha rappresentato a lungo un punto di riferimento, anche in una famiglia segnata da scandali e tensioni che hanno inciso sull’immagine della monarchia.

Regina Elisabetta II, la storia della sovrana che avrebbe compiuto 100 anni oggi

Dall’addio del Principe Harry e di Meghan Markle, con le loro rivelazioni pubbliche, ai conflitti interni tra diversi membri della famiglia reale, Elisabetta II ha sempre cercato di mantenere l’unità. Il suo obiettivo è stato quello di bilanciare tradizione e modernità, sostenendo momenti importanti della vita familiare, come matrimoni e battesimi, e contribuendo a creare ricordi destinati a restare nella memoria collettiva.

Una celebrazione simbolicamente segnata anche dal ricordo di Diana Spencer, la “principessa del popolo”. La sua tragica morte nel 1997 scosse profondamente la monarchia, alimentando polemiche e tensioni interne. Elisabetta II si trovò ad affrontare una delle crisi più delicate del suo regno, cercando allo stesso tempo di preservare l’unità della famiglia e la stabilità dell’istituzione.

Elisabetta II salì al trono nel 1952, dopo la morte del padre, Giorgio VI. Cresciuta negli anni della Grande Depressione e della Seconda Guerra Mondiale, durante il conflitto svolse anche un ruolo attivo nel servizio militare. Nel corso del suo lungo regno ha assistito a profondi cambiamenti sociali, politici e tecnologici. Conosciuta per il suo forte senso del dovere, ha attraversato decenni di trasformazioni senza rinunciare alla stabilità dell’istituzione monarchica. Anche di fronte agli scandali familiari — tra cui il matrimonio del figlio Carlo III con Diana — ha cercato di mantenere saldo il rapporto tra la Corona e il popolo britannico.

La sua vita rappresenta un esempio di resilienza e capacità di adattamento in un mondo in continua evoluzione, lasciando un’eredità destinata a durare nel tempo. Fin dall’inizio del suo regno, Elisabetta II ha incarnato il valore della tradizione e del servizio. Ha sempre rispettato il protocollo reale e le principali cerimonie della monarchia, come il Trooping the Colour e le celebrazioni natalizie con la famiglia.

Nonostante le trasformazioni della società, la sua dedizione al dovere e la capacità di adattarsi ai tempi hanno contribuito a costruire una figura di riferimento rispettata non solo nel Regno Unito, ma in tutto il mondo. Il matrimonio con il Principe Filippo, celebrato il 20 novembre 1947, fu un’unione profondamente sentita. Nonostante le difficoltà legate alla vita pubblica e alle responsabilità della monarchia, i due condivisero per decenni una complicità solida. Filippo sostenne Elisabetta nel suo ruolo di sovrana, accompagnandola nelle sfide di un regno lungo e complesso. Insieme ebbero quattro figli e trascorsero settant’anni di matrimonio, diventando un simbolo di stabilità per la monarchia britannica.

Dopo la stabilità di questa unione, tuttavia, gli scandali iniziarono a coinvolgere sempre più spesso la famiglia reale. In particolare il matrimonio tra il principe Carlo e Diana Spencer, celebrato nel 1981, attirò un’attenzione mediatica enorme ma rivelò nel tempo profonde tensioni. La relazione tra Carlo e Diana fu una delle più osservate e discusse della storia contemporanea. Sposatisi nel 1981 davanti a milioni di telespettatori, inizialmente sembravano incarnare la favola perfetta.

Diana appariva come la principessa ideale: carismatica, amata dal pubblico e capace di conquistare rapidamente l’affetto dei britannici. Ma dietro quell’immagine si nascondevano fragilità e conflitti. Carlo era ancora legato all’ex fidanzata Camilla Parker Bowles, un elemento che contribuì ad alimentare la distanza tra i coniugi. Diana dovette affrontare la pressione della vita reale, con problemi di autostima e depressione, mentre Carlo si sentiva diviso tra il senso del dovere e i suoi sentimenti.

Le tensioni si intensificarono negli anni, fino al divorzio nel 1996. La morte di Diana, avvenuta il 31 agosto 1997, sconvolse il mondo. La principessa del Galles perse la vita insieme a Dodi Al-Fayed e all’autista Henri Paul in un incidente nel tunnel del Pont de l’Alma a Parigi. La tragedia scatenò un’ondata di commozione globale. Milioni di persone si radunarono davanti a Buckingham Palace lasciando fiori e messaggi in memoria di Diana. Il funerale del 6 settembre 1997 fu seguito in tutto il mondo. Carlo e i figli, Principe William e Harry, accompagnarono il feretro della madre, in una delle immagini più simboliche della storia recente della monarchia.

Elisabetta II affrontò quel momento con grande cautela, cercando di conciliare il dolore del paese con la necessità di preservare l’equilibrio istituzionale. Partecipò al funerale e riconobbe il lutto nazionale, mantenendo però la tradizionale compostezza della monarchia. Negli anni successivi lavorò anche per favorire l’accettazione pubblica di Camilla Parker Bowles. Dopo anni di polemiche, il matrimonio tra Carlo e Camilla nel 2005 segnò un nuovo capitolo.

La regina contribuì gradualmente a integrare Camilla nella famiglia reale, invitandola agli eventi ufficiali e sostenendone il ruolo pubblico. Con il tempo, l’opinione pubblica britannica iniziò ad accettare sempre di più la nuova consorte.

Le difficoltà per la sovrana, però, non finirono. Tra le crisi più recenti vi fu la decisione del principe Harry e di Meghan Markle di lasciare i doveri reali e trasferirsi negli Stati Uniti. Le loro interviste e rivelazioni pubbliche alimentarono polemiche e dibattiti sulla monarchia, sollevando questioni legate alla razza e alla salute mentale.

A complicare ulteriormente il quadro fu anche lo scandalo legato al Principe Andrea, coinvolto nel caso Jeffrey Epstein. Nel 2019 Andrea fu costretto a ritirarsi dai doveri pubblici e a rinunciare ai suoi incarichi ufficiali. Nel 2022 la vicenda giudiziaria negli Stati Uniti aumentò la pressione mediatica sulla famiglia reale. Tutti questi episodi alimentarono il dibattito sull’utilità della monarchia nel mondo contemporaneo. Nonostante le critiche, Elisabetta II continuò a rispondere con il suo stile abituale: discrezione e senso del dovere.

Questo è un articolo contenuto nel numero di Novella 2000 dell’8 aprile 2026.

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