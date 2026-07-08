Renga, litigi e insulti con gli steward Ryanair: lasciato a terra a Brindisi

Momenti di forte tensione a bordo di un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto a Bergamo Orio al Serio. Secondo le testimonianze raccolte, il cantante Francesco Renga sarebbe stato fatto scendere dall’aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo, dopo una serie di discussioni con il personale di bordo.

Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair: cosa sarebbe accaduto prima del decollo

Un volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, previsto per la serata di domenica 6 luglio 2026, è stato al centro di un episodio che ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dei social. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il Corriere della Sera e Quotidiano Nazionale, il protagonista della vicenda sarebbe il cantante Francesco Renga, che, stando alle testimonianze di diversi passeggeri presenti a bordo, sarebbe stato invitato a lasciare l’aereo insieme al proprio accompagnatore pochi istanti prima del decollo.

Le prime incomprensioni sarebbero nate già durante le operazioni di imbarco. Al gate, infatti, il trolley dell’artista sarebbe stato considerato troppo grande per essere sistemato nella cappelliera dell’aereo. Dopo un confronto con il personale della compagnia, la situazione sembrava essersi risolta con il pagamento del supplemento previsto per l’imbarco del bagaglio in stiva, consentendo così a Renga di salire regolarmente sul velivolo. La vicenda, però, non si sarebbe conclusa lì. Una volta raggiunto il proprio posto, il cantante avrebbe manifestato insofferenza per il ritardo accumulato dal volo, già fermo da circa trenta minuti. Sempre secondo le ricostruzioni diffuse dalle testate che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, il malcontento si sarebbe trasformato in un acceso confronto con alcuni membri dell’equipaggio e con passeggeri seduti nelle file vicine. Uno steward avrebbe cercato di riportare la situazione alla calma, ma senza successo.

Quando l’aereo aveva già iniziato il rullaggio in pista, il comandante avrebbe deciso di interrompere le operazioni di partenza, far rientrare il velivolo al gate e richiedere l’intervento delle autorità aeroportuali. A quel punto Francesco Renga e il suo accompagnatore sarebbero stati fatti scendere dall’aereo dal personale di sicurezza, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per proseguire il viaggio in sicurezza.

Renga, litigi e insulti con gli steward Ryanair: lasciato a terra a Brindisi

L’episodio ha inevitabilmente causato un ulteriore ritardo alla partenza del volo e ha sorpreso gli altri passeggeri presenti a bordo. Nelle ore successive sono iniziati a circolare sui social diversi filmati registrati da alcuni viaggiatori, nei quali si vedrebbe Francesco Renga mentre discute nella parte anteriore dell’aereo e successivamente raccoglie i propri effetti personali prima di lasciare il velivolo accompagnato dal personale. Le immagini sono diventate rapidamente virali, rilanciate tra reel, storie e numerosi post online.

Al momento il cantante non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto. Anche il suo entourage ha scelto la linea del silenzio, limitandosi, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, a confermare soltanto la presenza dell’artista in Puglia. Sui suoi profili social, infatti, Renga ha continuato a pubblicare esclusivamente contenuti legati al tour, senza fare alcun riferimento all’episodio. Anche Ryanair ha confermato al Corriere che si è verificato un intervento dell’equipaggio prima della partenza, pur senza identificare il passeggero coinvolto. La compagnia ha spiegato che il personale di bordo ha richiesto l’assistenza della polizia dopo il comportamento ritenuto molesto di un viaggiatore prima del decollo, ribadendo la propria linea in materia di sicurezza.