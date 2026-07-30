Il futuro di Sigfrido Ranucci a Report resta ancora incerto. Mentre prosegue l’indagine del comitato etico Rai sui suoi rapporti con Valter Lavitola, a Viale Mazzini si valutano possibili alternative alla conduzione. Tra gli scenari al vaglio spunta l’ipotesi di un nuovo conduttore, senza escludere una soluzione interna alla redazione.

Report, la Rai cambia conduttore? Chi è il sostituto di Sigfrido Ranucci

Il futuro di Sigfrido Ranucci alla guida di Report continua a essere oggetto di indiscrezioni negli ambienti Rai. Mentre resta aperta l’indagine del comitato etico dell’azienda sui rapporti tra il giornalista e Valter Lavitola, a Viale Mazzini si starebbero prendendo in considerazione diversi scenari per la conduzione dello storico programma di Rai3. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, una parte dell’azienda sarebbe favorevole a un cambio al vertice, con il nome di Massimo Giletti che nelle ultime ore avrebbe iniziato a circolare come possibile sostituto. Il conduttore potrebbe quindi lasciare Lo Stato delle Cose per approdare a Report, anche se non sarebbe tramontata l’ipotesi di affidarsi a una risorsa interna.

A chiarire la posizione dell’azienda era stato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che ha definito Report “un brand della Rai, che continuerà a prescindere da chi sarà il conduttore“. Una linea ribadita anche dal direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini, secondo cui il programma “va avanti con o senza Ranucci“.

La decisione sul futuro del giornalista potrebbe dipendere anche dall’esito della relazione del comitato etico, attesa nei prossimi giorni sulla scrivania dell’ad: a quel punto Rossi potrebbe scegliere di archiviare la vicenda, avviare un Audit oppure procedere con un provvedimento disciplinare. Solo pochi giorni fa, del resto, Ranucci aveva respinto le voci su una sua possibile uscita dal programma a Fanpage: “Che io sia fuori da Report è falso. Lo hanno già smentito Corsini e Spadafora. A breve arriverà una smentita del Cdr anche a nome del direttore“.

Giletti al posto di Ranucci a Report? Il precedente Gabanelli e le possibili alternative interne

L’eventuale arrivo di Massimo Giletti avrebbe anche un peso simbolico, considerando i contrasti che negli ultimi mesi hanno coinvolto i due giornalisti. Lo scorso febbraio, durante una puntata de Lo Stato delle Cose, erano state mostrate alcune chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia legate alla presunta “lobby gay di destra“, dando origine a un acceso confronto tra i due conduttori. Giletti aveva criticato pubblicamente Ranucci sul tema delle fonti e sui suoi rapporti con personalità controverse come Lavitola, mentre il giornalista di Report aveva replicato accusandolo di alimentare polemiche e di sfruttare la vicenda per ottenere ascolti. Proprio per questo, l’eventuale passaggio di Giletti alla guida del programma assumerebbe un significato ancora più rilevante.

In caso di addio di Ranucci, però, la Rai potrebbe anche seguire una strada già percorsa in passato, scegliendo una figura interna. Report è nato nel 1997 e nel corso degli anni è diventato uno dei marchi più riconoscibili del servizio pubblico, riuscendo a mantenere una propria identità anche oltre i singoli conduttori. Un esempio è il passaggio avvenuto nel 2017, quando Ranucci raccolse il testimone da Milena Gabanelli senza modificare l’impianto del programma. Seguendo questa logica, tra le possibili alternative interne a Report potrebbero esserci Giorgio Mottola e Giulio Valesini, entrambi storici coautori e inviati del programma. Al momento, tuttavia, non risultano decisioni ufficiali e il destino di Ranucci resta ancora aperto.