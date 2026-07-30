Bufera su Filippo Bisciglia, ancora critiche su Temptation Island: ora rischia il posto

Filippo Bisciglia finisce nella bufera sui social per l’edizione di Temptation Island 2026. Il conduttore è stato al centro di numerose critiche da parte del pubblico per i suoi interventi durante i falò di confronto, giudicati da alcuni telespettatori troppo insistenti e poco imparziali.

Temptation Island 2026, bufera su Filippo Bisciglia

Con la conclusione di Temptation Island 2026, è tempo di bilanci anche per Filippo Bisciglia, storico volto del viaggio nei sentimenti di Canale 5. Il conduttore è finito al centro delle polemiche per il modo in cui avrebbe gestito alcuni dei falò di confronto più delicati di questa edizione. Sui social, infatti, diversi spettatori hanno criticato il suo atteggiamento, ritenendolo in alcuni momenti troppo coinvolto nelle vicende delle coppie e non abbastanza super partes. Le contestazioni sono esplose soprattutto dopo il confronto tra Cristian e Soraya, per poi coinvolgere anche le vicende di Giovanni e Sabrina e di Danilo e Francesca. Secondo una parte del pubblico, Bisciglia sarebbe passato dal ruolo di osservatore e mediatore a quello di protagonista delle dinamiche. Non sono comunque mancati i messaggi di affetto nei suoi confronti. “Filippo però posso dirti che quest anno non ti ho riconosciuto in diverse occasioni? Però vabe sei fantastico lo stesso”, ha scritto una fan. Un altro spettatore, invece, è stato decisamente più critico: “Filippo però quest’anno anche meno….non puoi difendere Sabrina dai”.

Dal falò con Soraya e Cristian alle altre coppie: cosa non è piaciuto di Filippo Bisciglia

Il confronto tra Cristian e Soraya è stato uno degli episodi che ha maggiormente alimentato il dibattito. Secondo diversi telespettatori, Bisciglia avrebbe dato più spazio alla ragazza, intervenendo più volte quando Cristian provava a portare avanti il proprio punto di vista. Tra gli argomenti più discussi c’è stato quello del denaro: durante il percorso nel programma Soraya aveva fatto riferimento più volte alle questioni economiche della coppia, citando anche la maschera di Spiderman comprata da Cristian e i soldi che le avrebbe prestato per l’affitto. Quando, durante il falò, è stato invece Cristian a parlare di soldi, Soraya lo ha accusato di essere troppo legato al denaro e il conduttore lo avrebbe invitato a cambiare argomento. Una dinamica che, secondo i critici, si sarebbe ripetuta più volte. “Filippo, da donna ti dico che con Soraya hai sbagliato”, si legge in uno dei commenti apparsi sui social. E ancora: “Non dovevi difendere gli atteggiamenti di una bimba viziata come Soraya e far passare lui come il cattivo della storia… da conduttore dovresti essere imparziale”.

Le critiche non hanno riguardato soltanto questa coppia. Anche il falò tra Iris e Andrea aveva lasciato perplessi alcuni telespettatori, convinti che Bisciglia avesse incoraggiato lei a perdonare il compagno nonostante i tradimenti e le mancanze di rispetto emersi durante il percorso.

Il comportamento di Bisciglia ha continuato a far discutere anche durante gli altri confronti. Nel caso di Giovanni e Sabrina, il fidanzato sembrava intenzionato a non affrontare immediatamente la situazione davanti alle telecamere, preferendo andare via e prendersi del tempo. Il conduttore, invece, avrebbe insistito affinché i due arrivassero comunque a un confronto. Una dinamica simile, almeno secondo una parte del pubblico, si sarebbe verificata con Danilo e Francesca. Tra lacrime e forti emozioni, Danilo aveva inizialmente deciso di lasciare il programma da solo, convinto di avere troppe responsabilità nella crisi della coppia e di non essere il ragazzo giusto per Francesca. Alla fine, però, i due hanno scelto di uscire insieme, anche dopo i diversi tentativi di Bisciglia di far riflettere il ragazzo sulla decisione.

È proprio questo atteggiamento ad aver suscitato le maggiori contestazioni: secondo i detrattori, il presentatore avrebbe cercato in più occasioni di ricucire rapporti ormai compromessi, entrando nelle dinamiche delle coppie più di quanto ci si aspetterebbe. Da qui anche l’ironia sui social, dove alcuni utenti hanno parlato di veri e propri “falò a tre”. “Gli interventi di quest’anno sono stati imbarazzanti”, ha commentato un utente sotto il post Instagram con cui Bisciglia celebrava il record di ascolti del programma, aggiungendo: “o critichi entrambi spingendo ENTRAMBI a riflettere sui propri errori, o non intervieni”.

Il dibattito si è poi riacceso dopo l’ultimo confronto tra Cristian e Soraya, quando Cristian ha raccontato di frequentare la tentatrice Nicole, senza averlo comunicato all’ex compagna. Bisciglia ha osservato che avrebbe dovuto informarla, ma Cristian ha replicato: “Lei è libera di fare quello che ha fatto nel programma e io non sono libero di fare lo stesso fuori, dopo che ci siamo lasciati e con rispetto?”. Una frase che molti fan hanno interpretato come una risposta capace di mettere in difficoltà sia Soraya sia lo stesso conduttore. Con la fine dell’edizione, dunque, le discussioni non riguardano soltanto le scelte sentimentali dei protagonisti, ma anche il ruolo assunto da Bisciglia nei momenti più delicati. Il conduttore, da sempre considerato una sorta di “bussola morale” del programma, si ritrova così al centro di una delle polemiche più accese della stagione.

Bufera su Filippo Bisciglia, ancora critiche su Temptation Island: ora rischia il posto

A rendere ancora più acceso il dibattito sono state anche le parole di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi. In un’intervista a La Stampa, pare abbia spiegato di preferire un conduttore che sappia “limitarsi a raccontare la realtà, senza prendere posizione“. Una frase che molti hanno letto come un invito a mantenere un ruolo più neutrale durante i confronti.

A far discutere è stata poi un’indiscrezione di Amedeo Venza. Secondo l’esperto di gossip, “gli addetti ai lavori non sarebbero entusiasti della conduzione di Filippo Bisciglia in quest’ultima edizione di Temptation Island“. In alcune registrazioni, la produzione sarebbe arrivata a “interrompere le riprese e farlo ridimensionare“. Da qui anche la voce secondo cui “si pensa già a una possibile sostituzione per la prossima edizione“. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali: né Mediaset né la produzione hanno commentato le indiscrezioni.