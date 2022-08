Rhove ancora al centro della polemica

In queste settimane non si è fatto altro che parlare di Rhove. Come sappiamo il rapper sta facendo spesso discutere di sé, finendo al centro dell’attenzione mediatica. Solo di recente infatti l’artista ha spinto una ragazza del pubblico in piscina durante un concerto, scatenando l’ira del web. Ma non solo.

Il cantante si è anche scontrato sui social con alcuni suoi colleghi, che hanno commentato alcuni dei suoi comportamenti in maniera negativa. In queste ore come se non bastasse il rapper è finito nuovamente al centro di una polemica. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Durante un live Rhove si è lanciato sulla folla per un crowd surfing, tuttavia a un tratto l’artista è stato costretto a fermarsi dopo che un ragazzo del pubblico si è fatto male. Ma non solo. Successivamente a intervenire è stato un buttafuori, che si è scagliato contro il rapper. Il video del momento ha naturalmente fatto il giro del web e nuovamente gli utenti si sono letteralmente divisi.

Rhove si lancia sulla folla, ma un ragazzo si fa male pic.twitter.com/6RqgVx7IKO — disagiotv (@disagio_tv) August 25, 2022

Nel mentre solo qualche giorno fa il cantante è stato fischiato durante un concerto ad Olbia. Allo stesso evento hanno partecipato anche i Pinguini Tattici Nucleari, coi quali in precedenza aveva avuto uno scontro social. A seguito di quanto accaduto in Sardegna così il rapper ha deciso di intervenire, svelando anche di aver incontrato la band. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio ringraziare chi mi sta difendendo. Volevo dire a tutti che tra quello che vedete e quello che succede c’è di mezzo un mare. I fischi sono arrivati, sì, anche perché ci sta in un momento così, in cui hai gli occhi puntati e lo accetto. Dovevano suonare i Pinguini al posto mio quel giorno, io avrei dovuto suonare il giorno dopo, quindi vi lascio immaginare. Tra l’altro, li ho incrociati in hotel e il tipo mi ha salutato ridendo. Non penso abbiano nulla contro di me. Finiamola qua tutti, o se preferite continuare ad inventare cose, fatelo. Così facendo mi date solo più energia per spaccare. Il fatto è che più cercano di buttarmi giù e più io cerco di fare meglio“.

