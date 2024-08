In molti si stanno chiedendo se Riccardo Guarnieri tornerà nella nuova edizione di Uomini e Donne. Ecco cosa potrebbe succedere.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne?

Gli spettatori di Uomini e Donne conoscono molto bene Riccardo Guarnieri grazie al suo percorso all’interno del programma e anche per la sua storia d’amore travagliata con Ida Platano. Insieme hanno fatto sognare milioni di italiani ma purtroppo le differenze erano troppe da colmare.

Ida quindi è salita sul Trono del dating show ma anche in questo caso non c’è stato niente da fare ed è tornata a casa senza una storia. Riccardo, invece, aveva abbandonato il dating show perché aveva trovato l’amore e per tale ragione non avrebbe avuto senso una sua partecipazione.

Tuttavia adesso le cose potrebbero essere cambiate e Lorenzo Pugnaloni ha lanciato un’indiscrezione, sul proprio profilo social, che ha lasciato spiazzati tutti quanti. Prima di tutto bisogna partire dal fatto che, stando alle anticipazioni, il quarto Trono Classico rimasto potrebbe essere riservato di nuovo alla Platano. Se così non fosse, per, Ida potrebbe comunque sedersi ancora tra le Dame e ritrovare Riccardo Guarnieri.

Il rumor su Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Stando a Pugnaloni, infatti, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne sarebbe tornato single ma si tratta solo di voci di corridoio. Al momento non sappiamo ancora quando verranno effettuate le prossime registrazioni e per tale motivo non abbiamo idea di che cosa accadrà. Probabilmente verranno realizzate la prossima settimana e non appena ne saremo a a conoscenza vi terremo aggiornati.

C’è incertezza anche sulla messa in onda della prima puntata. Inizialmente l’edizione avrebbe dovuto debuttare il 9 settembre ma ora si pensa che si passerà al 16 settembre. Solo il tempo però ci dirà che cosa succederà davvero. A presto con tante altre news su Uomini e Donne e non solo!