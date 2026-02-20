Rita De Crescenzo torna in tv e stavolta sarà ospite a Verissimo: ecco quando la vedremo nel salotto di Silvia Toffanin.

Quando Rita De Crescenzo sarà a Verissimo

Il nome di Rita De Crescenzo torna a far discutere il web. In queste ore infatti è stato annunciato che la celebre tiktoker partenopea, dopo essere già stata protagonista a Belve qualche mese fa, sta per tornare nuovamente in tv. Stavolta l’influencer sarà ospite a Verissimo e proprio nel salotto di Silvia Toffanin si racconterà a cuore aperto.

Ma non solo. Nel corso della chiacchierata con la presentatrice di Canale 5, la De Crescenzo farà luce su un episodio avvenuto pochi giorni fa. Il figlio della tiktoker infatti è stato ferito a Napoli a una gamba con un’arma da taglio e così nel corso dell’intervista si parlerà anche di quanto successo.

Ma quando Rita De Crescenzo sarà ospite a Verissimo? A rivelarlo sono stati i canali ufficiali della trasmissione. L’arrivo dell’influencer è previsto per domenica 22 febbraio, come sempre alle ore 15:30 su Canale 5.

Il racconto a Belve

Mentre aspettiamo di capire cosa racconterà Rita De Crescenzo a Verissimo, qualche mese fa, nel corso dell’intervista a Belve, la tiktoker ha parlato del suo difficile passato e in merito ha dichiarato:

«Che infanzia è stata la mia? Bruttissima. Mia mamma era sempre ricoverata in clinica per schizofrenia. Io ho avuto un figlio a 13 anni. Attualmente sono sotto processo. Non ho mai spacciato. Io ho sempre detto la verità: ho fatto uso di droga ma non spacciavo».

E ancora Rita De Crescenzo ha aggiunto:

«Il punto più basso durante gli anni della tossicodipendenza? Sono stata violentata da tre ragazzi di colore in stazione centrale. Non ricordo come sono arrivata lì, mi sono ritrovata completamente nuda. Da quel momento ho capito che sarei morta se non avessi smesso con la droga».

