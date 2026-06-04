Roberta Capua, reduce dall’esperienza a BellaMa’, si confessa a Novella 2000 nell’intervista del numero in edicola. Miss Italia 1986 racconta il desiderio di partecipare al talent show di Milly Carlucci. «Ballando con le Stelle è guidato da una professionista. Sfido chiunque a dire che non sarebbe un’esperienza interessante», ha raccontato la conduttrice durante l’intervista, dove ha parlato di televisione e di come il concorso di bellezza più importante del nostro Paese l’abbia aiutata ad arrivare al successo.

Non solo Ballando: Roberta Capua è pronta per condurre un programma tutto suo

La presentatrice ha anche espresso la volontà, dopo un periodo intenso a livello personale, di condurre un programma tutto suo. Non solo tv, Roberta Capua è anche una madre premurosa, con le preoccupazioni e la giusta apprensione di un genitore che vede il figlio crescere. Con la maggiore età, il suo Leonardo, infatti, ha deciso di andare a studiare all’estero. «Sono e sono sempre stata una mamma chioccia, la classica mamma italiana».

Leonardo, l’amore di mamma

Un ragazzo con la testa sulle spalle, ora lontano da casa, ma vicinissimo con il pensiero. «Mio figlio Leonardo ormai ha spiccato il volo. Ha scelto di andare a studiare all’estero. Per me è l’unica ragione di vita, ma è giusto che faccia le sue esperienze. Ci sentiamo tutti i giorni e sono orgogliosa di lui».

L’intervista di Mattia Pagliarulo a Roberta Capua sul numero di Novella 2000 in edicola. Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

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