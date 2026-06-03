Secondo i dati Istat 2025, il 6,6 per cento delle donne con un partner ha subito violenza economica: sul numero di Novella 2000 in edicola Elena Murelli, Maria Chiara Gadda e Claudia Segre spiegano il dramma silenzioso.

In Italia una donna su quattro non ha un conto corrente intestato a sé. Spesso è vittima di violenza economica e non lo sa. E quando lo scopre, è già in trappola.

Violenza economica: il 6,6 per cento delle donne è vittima

Secondo i dati Istat 2025, il 6,6 per cento delle donne con un partner ha subito violenza economica. Un numero che probabilmente è molto più alto, perché moltissime donne non sanno di esserne vittime. Per capire di cosa si tratta e cosa si sta cercando di fare, Novella 2000 ha incontrato tre donne che questo tema lo conoscono da vicino: la senatrice della Lega Elena Murelli (prima firmataria di una proposta di legge che potrebbe cambiare le cose), la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda (tra le più attive in Parlamento su questi temi) e Claudia Segre (presidente di Global Thinking Foundation, che ogni giorno incontra e aiuta donne che sono finite in questa trappola senza saperlo).

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Tre punti di vista un’unica certezza: il problema della violenza economica è molto più vicino di quanto si pensi.

Cos’è la violenza economica (e perché è così difficile vederla). Per scoprire cosa hanno detto le tre intervistate a Flavia Caroppo trovate l’articolo completo sul numero di Novella 2000 in edicola dal 3 giugno.

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