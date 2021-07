Rosa Di Grazia avvistata a Ischia insieme a un noto ex tronista: le foto

1 Rosa Di Grazia in compagnia di un ex tronista

Arriva da Instagram una notizia fresca fresca di giornata e vede protagonista Rosa Di Grazia. La ballerina di Amici 20 sta trascorrendo queste ore a Ischia e, a quanto pare, non sembra essere da sola.

La danzatrice, dopo la rottura con Deddy, è tornata single. Rosa ha ripreso in mano la sua vita e ha spiegato che questo per lei sarà un ‘nuovo inizio’. L’ex allieva del talent ha anche chiesto ai fan di supportarla, di non attaccare il cantante e di rispettare la loro scelta.

Adesso nella giornata di oggi proprio Rosa Di Grazia ha realizzato due storie dove appunto ha fatto sapere di trovarsi nell’Isola del Golfo di Napoli. Dalle immagini pare che la danzatrice sia a bordo di una barca, ma insieme a lei potrebbe esserci un famoso ex tronista di Uomini e Donne. Parliamo di Alessandro Zarino. Perché lo diciamo? Vi chiederete. Facendo un confronto tra le storie di Rosa e Zarino abbiamo notato che il posto è praticamente lo stesso.

A togliere ogni dubbio anche le sedie che vediamo nelle due storie, praticamente uguali, così come il panorama…

Foto Instagram a confronto – Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino

Ma anche da questi screen notiamo qualcosa di sospetto, come per esempio la pianta oltre allo sfondo del luogo da sogno in cui si trovano Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino.

Le foto Instagram di Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino

Non vogliamo insinuare che tra Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino ci sia qualcosa, potrebbero essere semplicemente amici o in compagnia di amici in comunque e dunque hanno avuto modo di conoscersi. Le storie Instagram, però, destano non pochi sospetti tra i fan, che ora si chiedono quale sia il rapporto tra i due.

In attesa di avere chiarimenti da Rosa e Alessandro (semmai avessero voglia e modo di parlarne pubblicamente), continuate a seguirci per altre news!