1 Avvertimento a Rosalinda Cannavò

Dopo una nottata piuttosto turbolenta dove gli equilibri sono nuovamente saltati, nel primo pomeriggio ad incentivare i pensieri dei vipponi sono arrivate le urla di avvertimento fuori dalla Casa da parte di alcuni fan del GF Vip. In particolare delle estimatrici di Rosalinda Cannavò si sono appostate fuori dalle quattro mura per mandare un messaggio chiaro all’attrice.

Di recente, infatti, Andrea Zenga pare aver manifestato interesse nei suoi riguardi, facendo alcuni confessionali in cui ha espresso il suo pensiero. Nonostante tutto, però, il medesimo ha detto di voler essere rispettoso vista la situazione delicata di Rosalinda Cannavò fuori dal reality show. La gieffina, infatti, ha lasciato diverse questioni irrisolte, tra cui la situazione con il suo fidanzato Giuliano Condorelli.

I due sono tornati insieme poco prima dell’ingresso di Rosalinda in Casa, ma comunque con tanti nodi da sciogliere circa la loro relazione, ancora in bilico. Al contempo, però, la stessa Cannavò, al dì là di questa situazione ha spiegato bene che, per quanto carino e a modo, non prova alcun interesse nei confronti di Andrea Zenga.

Ma torniamo a questo pomeriggio. Rosalinda Cannavò si trovava in veranda insieme a Samantha, quando ad un certo punto ha sentito delle voci, ma inizialmente ha detto di non aver capito…

Le fan di Rosalinda Cannavò non si sono arrese e hanno continuato ad urlare: “Stai lontana da Zenga”, ma anche in questo caso Dayane Mello e Giulia Salemi non sembrano aver recepito…

Poco dopo le due ragazze hanno insistito e hanno continuato ad urlare per la loro beniamina fuori dalla Casa del GF Vip, affinché il messaggio arrivasse chiaro. Rosalinda Cannavò per capire bene cosa abbiano detto le sue fan, ha deciso di uscire in giardino e ascoltare meglio. Poco dopo le urla ripetute, l’attrice è tornata dentro e ha confessato: “Ho capito cosa intende”. Se inizialmente non ha voluto dire la frase ai suoi compagni, poco dopo l’ha spiegato.

Rosalinda Cannavò dunque ha ricevuto un avvertimento dalle sue fan che hanno così voluto metterla in guardia da Andrea Zenga, che evidentemente non rientra nelle loro simpatie, anche alla luce del mancato voto all’attrice ieri che le avrebbe dato l’unanimità per un posto al televoto. La Cannavò ha ottenuto la possibilità di raggiungere la finale grazie alle ‘nomination’ di Samantha de Grenet e Giulia Salemi, che vorrebbero vederla aggiungersi a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Intanto proprio Rosalinda Cannavò ha fatto una promessa a Dayane Mello nelle scorse ore…