Sal Da Vinci è finito al centro delle polemiche dopo aver abbracciato e preso in braccio una bambina con disabilità durante un concerto ad Adrano, in provincia di Catania: per alcuni si è trattato di un atto spontaneo e affettuoso, per altri di una scelta che ha riaperto il confronto sulla rappresentazione della disabilità e sul rischio di trasformarla in spettacolo.

Dal palco ai social: il gesto di Sal Da Vinci divide il pubblico

Quello che durante un concerto sembrava un momento di grande emozione si è trasformato in poche ore in un acceso dibattito online. Nel corso dell’esibizione ad Adrano, in provincia di Catania, Sal Da Vinci ha invitato sul palco una bambina con disabilità, l’ha presa in braccio, le ha dato un bacio sulla fronte e l’ha stretta in un abbraccio davanti agli spettatori, mostrandola poi al pubblico. La platea ha reagito con un lungo applauso, mentre numerosi presenti hanno ripreso la scena con gli smartphone. Il filmato, una volta condiviso sui social, è diventato rapidamente virale, dando vita a un confronto sul significato di quel gesto e sul modo in cui viene raccontata la disabilità nello spazio pubblico.

Sal Da Vinci al centro di una polemica bruttissima: il gesto ritenuto vergognoso

Le immagini hanno diviso l’opinione pubblica. Numerosi utenti hanno ritenuto inappropriata l’esposizione della bambina davanti a migliaia di persone, sostenendo che la scena avrebbe finito per mettere in secondo piano la sua persona. Tra i commenti più severi si leggono frasi come: “La disabilità come un trofeo”, “Una ragazzina invasa nel suo spazio personale”, “Sono mamma di una ragazza disabile e non sopporto la spettacolarizzazione”, “Ho trovato quel momento fuori luogo” ed “Esibizionismo puro”.

Sul caso è intervenuto anche il giornalista e attivista Iacopo Melio, che ha richiamato il concetto di inspiration porn, termine utilizzato per indicare una rappresentazione della disabilità che rischia di trasformare la persona in uno strumento per suscitare emozione o ammirazione negli altri. Secondo Melio, anche quando nasce da buone intenzioni, un gesto di questo tipo può contribuire a rafforzare stereotipi invece di promuovere una vera cultura dell’inclusione. A suo giudizio, sarebbe stato sufficiente un semplice saluto o un abbraccio senza trasformare quel momento in una scena pubblica.

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Le reazioni a favore di Sal Da Vinci e il confronto sui social

Accanto alle critiche, non sono mancati i messaggi di sostegno nei confronti dell’artista. Molti utenti hanno interpretato quanto accaduto come un gesto spontaneo e sincero, privo di qualsiasi intento di spettacolarizzazione. Tra i commenti si leggono frasi come: “I problemi sulla disabilità sono ben altri, rilassatevi”, “Se lo avesse fatto la Pausini sarebbe andato tutto bene, vero?”, “Dolcissimo” e “Non l’ha fatto con l’intento di dare spettacolo”.

La vicenda ha quindi acceso un confronto che va oltre il singolo episodio, riportando al centro dell’attenzione il tema del rispetto, dell’autonomia e della sensibilità nel raccontare la disabilità. Un dibattito che continua a dividere il pubblico tra chi ha visto nelle azioni di Sal Da Vinci un gesto di vicinanza e chi, invece, invita a riflettere maggiormente sulle modalità con cui queste situazioni vengono mostrate agli altri.