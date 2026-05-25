Tutti parlano di Samurai Jay ed Ema Stokholma in questi giorni. Secondo un’indiscrezione, tra i due sarebbe nato un flirt segreto. Un rapporto che starebbe crescendo lontano dai riflettori.

Samurai Jay ed Ema Stockholma: flirt in corso?

Samurai Jay ed Ema Stokholma hanno dimostrato di avere un’intesa molto forte dietro le quinte di Sanremo 2026. Da quella complicità sarebbe nata, nel corso del tempo, un’indiscrezione che vede il cantante e la speaker molto vicini, lontano dai riflettori. A riportare l’indiscrezione è stato Santo Pirrotta su Vanity Fair, secondo il quale il cantante e l’ex modella starebbero vivendo un rapporto speciale. Tra i due si sarebbe creata una forte intesa mentre lei era impegnata a raccontare i retroscena del Festival di Sanremo e lui era impegnato a partecipare alla gara.

Secondo l’indiscrezione il loro rapporto sarebbe continuato dopo la parentesi sanremese, ma nascosto dall’attenzione mediatica. Un rapporto nato da un’intervista e qualche chiacchierata dietro le quinte, ma destinato a diventare qualcosa di molto più stretto e importante. Per il momento non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati e neanche indizi che proverebbero che tra i due esiste davvero questa relazione. Non resta che attendere gli sviluppi per vedere se i due rilasceranno qualche dichiarazione in merito a questo presunto flirt.

Samurai Jay ed Ema Stokholma, flirt in corso? Il cantante al centro del gossip

Samurai Jay ed Ema Stokholma potrebbero avere un flirt in corso, che potrebbe farli diventare a tutti gli effetti una delle coppie dell’estate. Nel corso dei mesi, però, il nome del cantante napoletano è stato associato anche a Belen Rodriguez. La showgirl ha partecipato a Sanremo con lui ed è presente nel video del brano “Ossessione“, e tra i due sembrava essere nata una complicità molto forte. Probabilmente si tratta di una semplice amicizia, ma sono stati visti spesso insieme. Samurai Jay si sta facendo spazio nel mondo della musica, ma sta diventando un protagonista anche nel mondo del gossip.

Per lui è un momento d’oro, di grande successo. Il brano portato a Sanremo è diventato disco di platino e il nuovo singolo “Adrenalina” sembra destinato a diventare una delle hit dell’estate. Ad aprile è uscito anche il nuovo album del cantante, “Amatore“, un titolo scelto non casualmente. Samurai Jay, infatti, nella realtà si chiama Gennaro Amatore. Il suo è un omaggio al suo vero nome. Tra i vari flirt, veri o presunti che siano, e il grande successo musicale, per il cantante sarà sicuramente un’estate calda e intensa.