San Marino Song Contest, svelati i 10 big che sono già in finale
Ecco quali sono i big già in finale al San Marino Song Contest
Sono stati svelati i 10 big che vedremo già in finale al San Marino Song Contest 2026. Ecco tutti i dettagli.
San Marino Song Contest, svelati i finalisti
Sanremo a parte, Simona Ventura (che ha già firmato un contratto per tre edizioni) ha svelato chi sono i 10 big che hanno già strappato il pass per la finale del San Marino Song Contest.
Anche se prima di arrivare a questo momento ci saranno due semifinali il 4 e 5 marzo su San Marino RTV, saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. La finale, invece, andrà in onda, sotto la guida della Ventura, il 6 marzo e sarà visibile anche su Rai Play.
I 10 big già in finale
Diversi volti noti della musica italiana ma non solo. Ecco chi sono i finalisti del San Marino Song Contest già in finale. I 10 big:
- Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) – All we need is love
- Dolcenera (Italia) – My love
- Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla
- Inis Neziri (Albania) – In My Head
- Kelly Joyce (Francia) – Oh là là
- L’Orchestraccia (Italia) – Caramadremia
- Molella ft. Maxè (Italia) – Fever
- Paolo Belli (Italia) – Bellissima
- Rosa Chemical (Italia) – Mammamì
- Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar
A dare una valutazione una giuria formata da Morgan, Iva Zanicchi, Red Ronnie e da cinque giornalisti.
La prima semifinale di San Marino Song Contest
Prima di arrivare alla finale, però, questi sono i cantanti che si esibiranno durante la prima semifinale del San Marino Song Contest:
4CALAMANO – Italia – Twilight
Alien Cut feat. Tayma – Italia – in gara con brano in via di comunicazione
Anna Smith – Svizzera – Bruised
Capabrò – Italia – Lavorare fa schifo
DAUDIA – Italia – Talk about it
ERISU – Italia – Ghost of Ninive
Giacomo Voli – Italia – Figaro
Lorenzo Bonfire – Italia – Ode to Guilt
MATIAS FERREIRA – Spagna – PAURA
METIRIA – Italia – Attention Seeker
MRTINA – Italia – My Insanity
MYKY – Italia – Outta Tune
N’ice Cream – Italia – Not the winner
ORPHY – Repubblica Ceca – Rise Again
Pellegrina Pibigas – Italia – Il Giorno Che
Ryan Song – Paesi Bassi – Break the Cage
Samuele Di Nicolò – Italia – Non tornare più
Sheila – Albania – Zemra e Tokes
Star Guy – Norvegia – Star Shadez
Stefano – Italia – Pesce rosso
La seconda semifinale: chi sono i cantanti in gara
Nella lista tra gli altri semifinalisti, ecco quali sono i cantanti che si giocheranno un posto:
Atwood – Italia – Midnight Alibi
DEVA – Italia – Mi fa male l’america
ELYSA – Estonia – THE ALCHEMIST
IlRed – Italia – Playlist in loop
IUNA – Italia – Freedom Calling
KLEM – Italia – OK RESPIRA
LUKA – Slovenia – Where It Ends
Luka Basi – Slovenia – CHICOLO
Lupi Mannaggia – Italia – Ignorantità
Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around
MARAAYA – Slovenia – ALU ALU
Marco Sbarbati – Italia – Pretty Little Secret
Maya Azucena – Stati Uniti – My Sin
Nicolò Deori – Italia – Mi ucciderai per sempre
NovaBlue – Italia – Muoio di fame
Paolo Martini – Italia – Fase REM
PARK – Italia – AMORE CHE SEI VERITA’
Sezina Kelsey – Paesi Bassi – You Raise Me High
UtopiaTwins e Valerie – Italia – Fake Smile
Xannova Xan – Stati Uniti – Unbreakable
Queste tutte le informazioni del San Marino Song Contest in vista della finale. Vedremo chi saranno i big in gara.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.