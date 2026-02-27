Sono stati svelati i 10 big che vedremo già in finale al San Marino Song Contest 2026. Ecco tutti i dettagli.

San Marino Song Contest, svelati i finalisti

Sanremo a parte, Simona Ventura (che ha già firmato un contratto per tre edizioni) ha svelato chi sono i 10 big che hanno già strappato il pass per la finale del San Marino Song Contest.

Anche se prima di arrivare a questo momento ci saranno due semifinali il 4 e 5 marzo su San Marino RTV, saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. La finale, invece, andrà in onda, sotto la guida della Ventura, il 6 marzo e sarà visibile anche su Rai Play.

I 10 big già in finale

Diversi volti noti della musica italiana ma non solo. Ecco chi sono i finalisti del San Marino Song Contest già in finale. I 10 big:

Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) – All we need is love

(Emirati Arabi Uniti) – All we need is love Dolcenera (Italia) – My love

(Italia) – My love Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla

(Romania/Italia) – Balla Inis Neziri (Albania) – In My Head

(Albania) – In My Head Kelly Joyce (Francia) – Oh là là

(Francia) – Oh là là L’Orchestraccia (Italia) – Caramadremia

(Italia) – Caramadremia Molella ft. Maxè (Italia) – Fever

(Italia) – Fever Paolo Belli (Italia) – Bellissima

(Italia) – Bellissima Rosa Chemical (Italia) – Mammamì

(Italia) – Mammamì Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar

A dare una valutazione una giuria formata da Morgan, Iva Zanicchi, Red Ronnie e da cinque giornalisti.

La prima semifinale di San Marino Song Contest

Prima di arrivare alla finale, però, questi sono i cantanti che si esibiranno durante la prima semifinale del San Marino Song Contest:

4CALAMANO – Italia – Twilight

Alien Cut feat. Tayma – Italia – in gara con brano in via di comunicazione

Anna Smith – Svizzera – Bruised

Capabrò – Italia – Lavorare fa schifo

DAUDIA – Italia – Talk about it

ERISU – Italia – Ghost of Ninive

Giacomo Voli – Italia – Figaro

Lorenzo Bonfire – Italia – Ode to Guilt

MATIAS FERREIRA – Spagna – PAURA

METIRIA – Italia – Attention Seeker

MRTINA – Italia – My Insanity

MYKY – Italia – Outta Tune

N’ice Cream – Italia – Not the winner

ORPHY – Repubblica Ceca – Rise Again

Pellegrina Pibigas – Italia – Il Giorno Che

Ryan Song – Paesi Bassi – Break the Cage

Samuele Di Nicolò – Italia – Non tornare più

Sheila – Albania – Zemra e Tokes

Star Guy – Norvegia – Star Shadez

Stefano – Italia – Pesce rosso

La seconda semifinale: chi sono i cantanti in gara

Nella lista tra gli altri semifinalisti, ecco quali sono i cantanti che si giocheranno un posto:

Atwood – Italia – Midnight Alibi

DEVA – Italia – Mi fa male l’america

ELYSA – Estonia – THE ALCHEMIST

IlRed – Italia – Playlist in loop

IUNA – Italia – Freedom Calling

KLEM – Italia – OK RESPIRA

LUKA – Slovenia – Where It Ends

Luka Basi – Slovenia – CHICOLO

Lupi Mannaggia – Italia – Ignorantità

Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around

MARAAYA – Slovenia – ALU ALU

Marco Sbarbati – Italia – Pretty Little Secret

Maya Azucena – Stati Uniti – My Sin

Nicolò Deori – Italia – Mi ucciderai per sempre

NovaBlue – Italia – Muoio di fame

Paolo Martini – Italia – Fase REM

PARK – Italia – AMORE CHE SEI VERITA’

Sezina Kelsey – Paesi Bassi – You Raise Me High

UtopiaTwins e Valerie – Italia – Fake Smile

Xannova Xan – Stati Uniti – Unbreakable

Queste tutte le informazioni del San Marino Song Contest in vista della finale. Vedremo chi saranno i big in gara.

