L’uscita al cinema del nuovo film Christopher Nolan, “Odissea”, ha riportato l’attenzione sul poema omerico, con gli studiosi che continuano a interrogarsi su dove si trovi esattamente Itaca, la patria di Ulisse. Secondo una nuova ricerca, l’isola non si troverebbe dove abbiamo sempre pensato ma…

Odissea, e se Itaca non fosse un’isola greca?

E’ corsa ai biglietti per andare a vedere la nuova pellicola diretta da Christopher Nolan, “Odissea”, basata sull’omonimo poema epico di Omero e che vede tra i protagonisti attori dal calibro di Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron. L’uscita del film ha riportato l’attenzione su Itaca. Dove si trova il regno di Ulisse? Abbiamo sempre creduto che l’Itaca di Ulisse fosse l’isola greca che ancora oggi porta questo nome ma, invece, secondo nuovi studi, pare che non sia così. Dove si trovava dunque?

Odissea, dove si trovava (davvero) Itaca? Non è dove pensiamo, lo dice Cambridge

Itaca, la patria di Ulisse nell’Odissea potrebbe non trovarsi dove abbiamo sempre creduto, ovvero nell’omonima isola greca. Una nuova ricerca rilancia una tesi in realtà già studiata da tempo: l’Itaca omerica potrebbe non essere l’attuale Ithaki, ma Paliki, la penisola occidentale di Cefalonia. Questa ipotesi si basa su un confronto tra il testo dell’Odissea, la geografia delle isole ioniche e alcuni studi geologici condotti nell’area. A sostenerlo, sulla rivista Antigone, il grecista James Diggle, professore emerito di greco e latino all’Università di Cambridge, e John Underhill, geologo dell’Università di Aberdeen. Alla base c’è un’intuizione formulata vent’anni fa da Robert Bittlestone, imprenditore finanziario britannico con una forte passione per il mondo omerico che, durante una a Cambridge, sottopose a Diggle una rilettura geografica del poema: Itaca sarebbe la penisola di Paliki. Nel nono libro dell’Odissea, in effetti, Ulisse descrive così la propria terra ad Alcinoo, re dei Feaci: Itaca ha un monte, il Nerito e intorno ci sono molte isole vicine tra loro, ovvero Dulichio, Same e Zacinto, con Itaca che “giace bassa nel mare, ultima verso occidente”, mentre le altre guardano verso l’aurora. Questa descrizione fa capire dunque che: Itaca è pianeggiante, è la più occidentale del gruppo, ed è associata a tre isole. Nessuna di queste tre caratteristiche coincide con l’isola che oggi si chiama Itaca, che è montuosa, con scogliere a picco sul mare, e si trova a est di Cefalonia, non a ovest.

Odissea, Omero non definisce mai Itaca come un’isola

Il punto più interessante della ricerca è che Omero, nell’Odissea, in realtà non descrive mai Itaca come un’isola, ma impiega invece parole come gaia, “terra”, patris gaia, “terra natale”, o demos, termine che può indicare un territorio, una comunità o un dominio. Questa osservazione non dimostra da sola che Paliki sia l’Itaca dell’Odissea, ma indebolisce una delle obiezioni più frequenti alla teoria, ovvero l’idea che il regno di Ulisse dovesse essere per forza un’isola autonoma. Insomma, il dubbio rimane: dove si trovava realmente Itaca?