Con l’arrivo dell’estate è tempo di sfoggiare anche una pedicure perfetta. Moschino ha risolto il problema, realizzando dei sandali con lo smalto già disegnato, per le giornate in cui la pedicure non è al top.

Sandali Moschino con smalto disegnato per saltare la pedicure

Con l’arrivo dell’estate cambia tutto, anche il modo di vestire i piedi. Dopo mesi trascorsi tra scarpe chiuse, stivali e calzature pesanti, la stagione calda porta con sé una maggiore leggerezza. I piedi tornano in primo piano e diventano parte integrante del look quotidiano, soprattutto grazie alla varietà di sandali disponibili. Questa libertà estetica, però, porta con sé anche una maggiore attenzione alla cura delle proprie unghie. Per questo, con il cambio di stagione, molti dedicano più tempo alla pedicure e alla cura del piede, mentre altri preferiscono uno stile naturale e semplice, senza smalti o trattamenti particolari.

In questo contesto si inseriscono i nuovi sandali firmati Moschino, che nella collezione Primavera/Estate 2026 ha presentato una creazione decisamente fuori dagli schemi. Si tratta di un modello di pump slingback con tacco alto, realizzato in pelle con effetto sughero e caratterizzato da una particolarissima illusione ottica. La scarpa, infatti, è decorata con una stampa trompe-l’œil che simula l’effetto di una calzatura aperta sulla punta. In realtà, la struttura è completamente chiusa, ma il disegno crea l’illusione visiva di vedere le dita dei piedi. Non solo: il dettaglio grafico include anche un’unghia con smalto rosso perfettamente riprodotta, rendendo l’effetto ancora più realistico e ironico. Il prezzo del modello si aggira intorno ai 730 euro e riflette pienamente lo stile del brand, da sempre legato a un’estetica giocosa, provocatoria e volutamente sopra le righe. Moschino utilizza spesso l’ironia come linguaggio creativo, trasformando accessori e abiti in veri e propri oggetti di comunicazione visiva.

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Trompe-l’œil: la moda tra realtà e illusione

La tecnica del trompe-l’œil non è una novità nel mondo della moda. Da decenni i designer utilizzano questo effetto per creare capi che ingannano l’occhio, trasformando tessuti e stampe in simulazioni estremamente realistiche. Già nel 1945, Roberta di Camerino sperimentava questa tecnica sulle sue celebri borse, introducendo un linguaggio visivo innovativo per l’epoca. Nel tempo, numerosi stilisti hanno adottato questo approccio creativo: da Raf Simons a Jonathan Anderson per Loewe, fino a Miuccia Prada e Bottega Veneta. L’illusione ottica è diventata uno strumento espressivo potente, capace di mescolare arte, ironia e provocazione.

Tra gli esempi più noti ci sono anche i cosiddetti “naked dress”, abiti che simulano il corpo nudo attraverso stampe o trasparenze studiate, spesso utilizzati come simbolo di libertà e sperimentazione estetica. Celebre, in questo senso, è l’apparizione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 con un abito Dior che giocava proprio su questo effetto visivo. Moschino, in particolare, continua a distinguersi per il suo approccio ironico e dissacrante, soprattutto nelle collezioni più recenti. Attraverso il gioco e l’inganno visivo, il brand trasforma la moda in una forma di comunicazione che divide, incuriosisce e soprattutto fa parlare, dimostrando ancora una volta che, nel mondo della moda, l’illusione può essere potente quanto la realtà.