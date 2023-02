Sanremo 2023, la classifica provvisoria della prima serata

Sanremo

Nicolò Figini | 8 Febbraio 2023

La classifica della prima serata di Sanremo 2023

Martedì 7 febbraio 2023 abbiamo assistito alla prima serata del Festival di Sanremo. I Big sono stati divisi a metà e nel corso di questo appuntamento se ne sono esibiti soltanto quattordici. La puntata è stata ricca di eventi, come per esempio l’arrivo del Presidente della Repubblica o il monologo di Roberto Benigni. Non sono mancati nemmeno gli imprevisti. Possiamo citare la gaffe del conduttore con gIANMARIA e l’ira di Blanco a causa di un problema tecnico.

Alla fine, come di consueto, è arrivato il momento della classifica provvisoria. Tra i concorrenti Anna Oxa, Elodie, Leo Gassmann e tanti altri. Non dimentichiamoci che la co-conduttrice della serata è stata Chiara Ferragni, la quale ha portato un monologo molto emozionante scrivendo una lettera alla se stessa da bambina. Ma senza ulteriori indugi vediamo la classifica dall’ultimo al primo posto:

Anna Oxa – Sali

– Sali Olly – Polvere

– Polvere Gianmaria – Mostro

– Mostro Ariete – Mare di guai

– Mare di guai Gianluca Grignani – Quando mi manca il fiato

– Quando mi manca il fiato Mr Rain – Supereroi

– Supereroi Cugini di Campagna – Lettera 22

– Lettera 22 Colla Zio – Non mi va

– Non mi va Mara Sattei – Duemilaminuti

– Duemilaminuti Leo Gassmnann – Terzo cuore

– Terzo cuore Ultimo – Alba

– Alba Coma Cose – L’addio

– L’addio Marco Mengoni – Due vite

– Due vite Elodie – Due

Vedremo domani sera che cosa accadrà a Sanremo 2023. Giovedì, poi, gli artisti si esibiranno tutti insieme. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI la puntata completa.