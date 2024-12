Dalla fama su TikTok a The Voice per passare a X Factor e nel 2024 diventare uno dei finalisti di Sanremo Giovani. Ecco chi è Settembre. Conosciamolo tra età, vita privata, canzoni e Instagram dove poterlo seguire! Tutto su di lui.

Chi è Andrea Settembre

Nome e Cognome: Andrea Settembre (noto semplicemente come Settembre)

Data di nascita: 9 ottobre 2001

Luogo di nascita: Napoli

Età: 23 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: studente e cantautore

Profilo Instagram: @andreasettembre

Andrea Settembre età, altezza e biografia

Conosciuto da tutti semplicemente come Settembre, qual è il nome e cognome completo del cantante di X Factor? Si chiama Andrea Settembre ed è nato a Napoli il 9 ottobre 2002 e la sua età oggi è di 23 anni. Il suo segno zodiacale è la Bilancia.

In quanto al percorso di studi, sappiamo che ha frequentato il Liceo Linguistico.

Da sempre appassionato di musica, si è fatto notare in diversi concorsi canori, prima di esplodere su TikTok e arrivare a X Factor 2023, per poi raggiungere il sogno di Sanremo Giovani.

Vita privata: Settembre di X Factor è fidanzato?

Cosa conosciamo della vita privata di Settembre? Da sempre la musica ha fatto parte della sua vita e di questo ora ne vuole fare un vero e proprio mestiere.

Purtroppo le informazioni sul suo conto sono davvero scarse. I più curiosi vorranno sapere se è fidanzato, ma al momento non siamo in grado di darvi con certezza una risposta. Non sappiamo se ha o meno una fidanzata o se è semplicemente single.

Tra le curiosità sappiamo che la sua cantante preferita è Ariana Grande e ama molto l’estate.

Dove seguire Andrea Settembre: Instagram e social

È possibile seguire Andrea Settembre di X Factor sui social! Certo che sì. Il cantante ha non solo una pagina Facebook, ma è possibile trovarlo anche su TikTok e su Instagram.

Ovviamente qui pubblica tutte cose legate al suo percorso artistico.

Per chi volesse ascoltare alcuni dei suoi progetti può sempre consultare Spotify.

Carriera

Prima come speaker poi come cantante Andrea Settembre ha avuto modo di farsi conoscere, come rivela anche All Music Italia. Ha avuto modo di presentare Radio Immaginaria e successivamente ha preso parte di alcuni musical come Grease e in TV alla serie Se stasera sono qui.

Poi ha preso parte a Io Canto e a Il fattore umano su Italia 1.

Al contempo ha iniziato a farsi largo su YouTube proponendo cover di diversi artisti, ma anche su TikTok. Il debutto è arrivato nel 2016 con Pur sapendo e poi #Selfie. Questa canzone l’ha portato a vincere Festival Show nel 2018.

Poi la strada verso The Voice Italy e infine ha continuato a far musica, dedicandosi sempre a TikTok fino alla finale di Deejay On Stage e l’arrivo nel 2023 a X Factor. Fino al 2024 quando è giunto a Sanremo Giovani 2024.

Album e canzoni di Settembre di X Factor

Settembre ha avuto modo di pubblicare già alcuni singoli come Soli insieme e Bum Bum, oltre a quelli precedentemente menzionati. Non mancano poi anche varie interpretazioni nei programmi a cui ha partecipato, come Scintille, Lasciami Cadere, Su, Location.

Tra le altre canzoni citiamo anche Lacrime, la cover di Amandoti. Successivamente ORO ORO, Fiori nel cemento e Vertebre.

Io Canto

In passato Andrea Settembre è stato uno dei giovani talenti di Io Canto, il talent show condotto da Gerry Scotti.

The Voice

Prima di partecipare a X Factor, Andrea Settembre ha tentato la sua partecipazione a The Voice. È il 2019 e per lui si sono girati Morgan, Gigi D’Alessio e Gué Pequeno. Andrea però ha avuto l’importante compito di scegliere con chi lavorare e a optato per Gigi. Il suo percorso si è concluso durante le Battles.

X Factor 2023

Dopo svariate esperienze Andrea Settembre finalmente ce l’ha fatta. È entrato a far parte del cast di X Factor 2023. Nella trasmissione si è presentato alle Audition con Me staje appennenn’ amo di Liberato. La sua performance ha ottenuto 4 sì. Poi ai Bootcamp ha proposto la sua versione di End of the road di Noga Erez e agli Home Visit ha proposto Amandoti di CCCP.

È arrivato in finale ma non è riuscito a vincere. A trionfare Sarafine.

Settembre a Sanremo Giovani 2024

Nel 2024 ritroviamo Settembre tra i finalisti di Sanremo Giovani 2024. Il cantante ha superato tutte le selezioni e ora attende il responso della finale del 18 dicembre 2024. Sarà Festival per lui?

Tra gli altri finalisti: Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp e Lil Jolie. E da Area Sanremo: Maria Tomba ed Etra.