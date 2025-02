Scopriamo insieme qual è il testo e il significato di Rockstar, la canzone di Alex Wyse, che vediamo in gara a Sanremo 2025 tra le Nuove Proposte.

Rockstar testo canzone Alex Wyse

Abbiamo conosciuto la canzone di Alex Wyse, dal titolo Rockstar, a Sanremo Giovani. Il brano è stato promosso tra le Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana. Ecco uno stralcio del testo che riascolteremo al Teatro Ariston:

“Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

non è vero che facciamo solo sbaglia

e troppo che non parli

non faremo solo sbagli”

Invece chi ha scritto Rockstar di Alexy Wyse? Il cantante ha scritto il brano insieme a Francesco Facchinetti e Matteo Ieva, con produzione di Le Ore.

Significato canzone Rockstar di Alex Wyse

A svelare il significato di Rockstar, la canzone di Alex Wyse che abbiamo modo di riascoltare anche a Sanremo 2025, è stato lo stesso artista sui social. In un post infatti ha rivelato quanto segue:

“La libertà è ridotta a un’ora d’aria, una boccata d’aria non fresca ma depurata, imbustata e venduta da qualcuno a qualcun altro. Rockstar è una ribellione alle logiche odierne, un inno all’essere chi siamo, al non toglierci il trucco sbavato, al dolore del nasconderci, al tempo perso dietro a standard che nemmeno credevamo giusti”.

I Big a Sanremo 2025

Ma chi sono tutti i Big di Sanremo 2025? Ecco tutti i partecipanti di questa edizione, condotta da Carlo Conti:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. Nella lista dei partecipanti del Festival ci sono anche: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Chi sono tutti gli altri Big di Sanremo 2025 e le loro canzoni in gara? Eccoli nel dettaglio qui a seguire in ordine alfabetico: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Purtroppo nella liste non è presente Emis Killa, perché si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 abbiamo invece i seguenti concorrenti:

Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.