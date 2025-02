Si chiama Vertebre la canzone di Andrea Settembre in gara al Festival di Sanremo 2025. Andiamo a leggere per bene il testo e il significato di questo brano, che ha già conquistato in tanti.

Vertebre testo canzone Settembre

Andrea Settembre, giovane talento della musica italiana, dopo aver fatto bella figura a X Factor e conquistato tutti a Sanremo Giovani, ha staccato il pass per il Festival della Canzone Italiana. Ovviamente anche qui, esattamente come i suoi colleghi delle Nuove Proposte, presenta il brano che già conosciamo.

Parliamo di Vertebre, canzone con cui Settembre ha spopolato anche sui social oltre che sulle piattaforme digitali. Ma ricordate il testo di questo brano? Ve ne riportiamo uno stralcio:

“Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

nei tuoi occhi brucia la città

che poi essere qui con te è come perdere la dignità

trascurarsi per me è uguale a fottere

e buttarsi nel fuoco senza cenere

e tra noi due non so chi vincerà

nessuno ci ha mai detto

come si piange alla nostra età”

Sapete chi sono gli autori che hanno scritto Vertebre di Andrea Settembre? Il cantante ha lavorato a questo brano insieme a Manuel Finotti.

Significato Vertebre di Andrea Settembre

Come ogni canzone anche Vertebre ha un significato molto profondo. Di cosa parla però il pezzo di Settembre? Nello specifico il brano parla del dolore e vulnerabilità nelle relazioni tra giovani, ma anche come si devono affrontare i sentimenti intensi che si fa fatica a gestire.

Nel suo racconto Andrea ammette di sentirsi abbandonato e sofferente. Queste sensazioni le rappresenta con una serie di metafore all’interno del testo della canzone.

Le prime parole di Settembre pre Sanremo 2025

“Sanremo 2025 sto arrivando”, così sui social Andrea Settembre ha commentato prima di iniziare questa nuova avventura e il suo debutto sul palco del Teatro Ariston.

Dopo aver superato Sanremo Giovani e arrivato tra i primi 4, il cantante lo vedremo al Festival, pronto a mostrare tutto il suo talento. E per molti è già il vincitore annunciato. Riuscirà a trionfare?

Le Nuove Proposte

Non solo i Big, Carlo Conti per questa edizione del Festival di Sanremo 2025 ha scelto anche le Nuove Proposte: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.