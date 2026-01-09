Chi affiancherà Nicola Savino durante il DopoFestival a Sanremo 2026? È stato lo stesso conduttore a svelare i nomi che lo accompagneranno in questa nuova avventura. Ecco di chi si tratta nel dettaglio.

DopoFestival: chi affiancherà Nicola Savino

Mentre venerdì 9 gennaio Nicola Savino partirà con la nuova edizione di Tali e Quali, c’è un altro appuntamento che il conduttore dovrò affrontare a breve: la presentazione del DopoFestival.

Carlo Conti ancora una volta l’ha voluto al timone della trasmissione. Ma non sarà da solo. A quanto pare, infatti, Nicola Savino avrà al suo fianco tre volti noti. Nel dettaglio il presentatore durante l’intervista a Repubblica ha svelato che insieme a lui vedremo Aurora Leone, comica del gruppo dei The Jackal, ma non solo. Al DopoFestival infatti ci saranno infatti anche Enrico Cremonesi che ha preso preso parte a Sanremo Giovani in qualità di giudice nelle ultime due edizioni, e il comico Federico Basso.

Un cast dunque molto variegato, di cui Nicola Savino si è detto particolarmente soddisfatto e con cui non vede l’ora di iniziare a lavorare per il Dopo Festival a Sanremo 2026.

Le parole di Nicola Savino

Carico ed entusiasta di questa bella opportunità avuta ancora una volta durante l’intervista a Repubblica, Nicola Savino ha rivelato ancora quanto segue:

“Per me il DopoFestival è un dopo partita, lo vedo in termini sportivi. Dopo un match vuoi sentire l’allenatore, i giornalisti che fanno domande. Il bello è commentare […] ci vogliamo divertire e divertire il pubblico a casa che, se no, si addormenta”.

Dunque mancano ancora alcune settimane e vedremo cosa avrà in mente Nicola Savino per il suo DopoFestival. Certo è che le premesse sembrano essere interessanti.

