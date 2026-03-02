Quali sono le canzoni del Festival di Sanremo 2026 più usate su TikTok? Scopriamole insieme in questo articolo a seguire.

Sanremo 2026, le canzoni più usate su TikTok

Il Festival di Sanremo 2026 si è ufficialmente concluso. E mentre si parla già della prossima edizione, che vedrà al timone Stefano De Martino, quali sono quest’anno le canzoni più usate su TikTok?

Come fatto notare da Biccy, a dominare questa speciale classifica è proprio il vincitore della kermesse canora Sal Da Vinci che, con la sua Per sempre sì, ha conquistato anche il pubblico dei social. Tra le canzoni di TikTok la sua è certamente tra le più apprezzate con ben 32.800 video realizzati (dati alla mano della giornata di ieri).

A prendersi la medaglia d’argento, invece, è Ossessione di Samurai Jay, che conta ben 17.200 video. Alle sue spalle troviamo invece Luchè con Labirinto (13.000 video all’incirca). Al quarto posto il secondo classificato di Sanremo 2026. Una delle canzoni su TikTok diventate virali, infatti, è quella di Sayf, che sul palco del Teatro Ariston si è esibito con Mi piaci tanto. In totale sono 6.700 i video realizzati.

La prima donna a spuntare in questa classifica e chiudere il cerchio è invece Ditonellapiaga. L’artista infatti ha totalizzato 2.700 video al momento e la sua Che fastidio! è tra le più amate dai giovani e non solo.

Una classifica che potrà sicuramente variare durante le prossime settimane. Intanto per adesso sono queste le canzoni del Festival di Sanremo che su TikTok sono andate più virali e hanno conquistato il pubblico della piattaforma.

