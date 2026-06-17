Un botta e risposta di fuoco tra Salvo Sottile e Selvaggia Lucarelli. I due si sono scontrati sul caso di Garlasco.

Salvo Sottile e Selvaggia Lucarelli hanno litigato in modo molto acceso sull’argomento Garlasco, di cui si continua a parlare visti i recenti sviluppi.

Scontro tra Salvo Sottile e Selvaggia Lucarelli su Garlasco: scoppia una lite furibonda

Il caso Garlasco continua a occupare il dibattito mediatico e televisivo, generando nuove polemiche che coinvolgono giornalisti, conduttori e protagonisti dell’informazione. Nelle ultime ore al centro dell’attenzione è finito un acceso botta e risposta tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e il conduttore Salvo Sottile, nato attorno alla narrazione del delitto di Garlasco e alle relazioni professionali tra alcuni dei soggetti coinvolti. La polemica è esplosa sui social, dove Lucarelli ha pubblicato una lunga riflessione nella quale ha ricostruito una serie di incontri, cene, eventi pubblici e frequentazioni tra avvocati, giornalisti e commentatori che negli ultimi mesi hanno seguito da vicino il caso.

Attualmente impegnata nelle Filippine per le riprese della nuova edizione dell’L’Isola dei Famosi, Lucarelli non ha rinunciato a intervenire sulla vicenda. Attraverso un post pubblicato su X, la giornalista ha elencato una serie di rapporti e incontri tra professionisti dell’informazione e protagonisti legati all’inchiesta. Secondo la sua interpretazione, negli ultimi mesi si sarebbe sviluppata una narrazione mediatica orientata a favorire l’immagine di Alberto Stasi e, al contrario, a mettere sotto pressione Andrea Sempio. Lucarelli ha criticato quello che considera uno squilibrio nel racconto televisivo e giornalistico del caso, sostenendo che alcune figure vicine a Sempio vengano trattate in modo diverso rispetto ad altre coinvolte nella vicenda. Il lungo messaggio ha rapidamente generato reazioni e commenti, alimentando ulteriormente il confronto sui social network.

Salvo Sottile contro Selvaggia Lucarelli: la replica del conduttore

Non si è fatta attendere la risposta di Salvo Sottile, conduttore del programma FarWest. Il giornalista ha respinto le insinuazioni, difendendo la normalità dei rapporti professionali che intrattiene con avvocati e protagonisti di numerose vicende giudiziarie. Sottile ha spiegato che, per chi svolge il suo mestiere, incontrare professionisti del settore legale rappresenta una consuetudine e non può essere interpretato come un elemento sospetto. Con toni ironici, ha anche suggerito provocatoriamente la creazione di un elenco di avvocati “frequentabili” e “non frequentabili“, per evitare future polemiche.

Lo scontro tra Lucarelli e Sottile ha inevitabilmente acceso il dibattito online. Da una parte c’è chi condivide le perplessità della giornalista sulla narrazione del caso Garlasco, dall’altra chi ritiene che i rapporti professionali tra giornalisti e avvocati non debbano essere interpretati come elementi di parzialità. Intanto il delitto di Garlasco continua a generare discussioni ben oltre le aule giudiziarie, trasformandosi sempre più spesso in un tema capace di influenzare programmi televisivi, social network e confronti tra protagonisti dell’informazione italiana.