Il nome che sarebbe sfumato a Tale e Quale Show e chi è ancora in lizza

A settembre Tale e Quale Show farà ritorno in TV! Tanti i rumor sui papabili concorrenti. Se Shaila Gatta è stata smentita, pare però che un’altra ex protagonista del Grande Fratello sarebbe nel mirino di Carlo Conti. Il nome emerso è quello di Antonella Fiordelisi. Ecco cosa è balzato fuori in queste ultime ore.

Tale e Quale Show, i rumor sulle gieffine

Il ritorno di Tale e Quale Show nei palinsesti Rai è sempre molto atteso dal pubblico, così come la curiosità dei protagonisti che ne faranno parte. Da settimane ormai si vocifera chi saranno o meno i protagonisti della prossima edizione e, tra questi, è emerso anche il nome di Shaila Gatta.

La ballerina ed ex velina, ultimamente al centro dei pettegolezzi, è spesso stata indicata come papabile concorrente. Davide Maggio però in questi ultimi giorni ha chiarito. Su Instagram, nel box delle domande, a chi ha chiesto se vedremo Shaila Gatta a Tale e Quale Show il giornalista ha risposto con un secco “No”.

Notizia questa che non farà granché piacere ai fan, che avrebbero tanto voluta vederla cimentarsi con le imitazioni a Tale e Quale Show. Ma non è finita qui. Perché se Shaila Gatta è stata smentita, ci sarebbero altre voci su un’altra ex del Grande Fratello.

Stando a quanto rivelato in esclusiva da LolloMagazine.it, il nome di Antonella Fiordelisi starebbe circolando con maggiore insistenza tra i possibili protagonisti della prossima edizione di Tale e Quale Show.

Il celebre programma di intrattenimento di Rai 1 condotto da Carlo Conti tornerà a settembre e proprio in questi giorni dovrebbero emergere i nomi dei concorrenti che vedremo mettersi alla prova con le imitazioni. Ancora il conduttore non si è esposto, ma chissà non possa presto svelarci la lista!

Tale e Quale Show sta tornando e chissà quante sorprese ci riserverà!