Lo show Gigi e Vanessa Insieme non andrà in onda stasera su Canale 5, come inizialmente previsto. Mediaset ha rimandato l’appuntamento al 19 novembre per evitare la concorrenza con il match Sinner-Zverev. Al suo posto, in prima serata, sarà trasmessa la serie televisiva turca, La Notte nel cuore.

Cambio di programma a sorpresa in casa Mediaset. Lo show Gigi e Vanessa Insieme, previsto per stasera, mercoledì 12 novembre 2025 in prima serata su Canale 5, non andrà in onda. L’atteso spettacolo con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada è stato rimandato alla prossima settimana, precisamente a mercoledì 19 novembre.

La decisione di rinviare Gigi e Vanessa Insieme sarebbe arrivata dai vertici Mediaset nelle ultime ore, una scelta “last minute” che – secondo quanto trapela – sarebbe legata a motivi strategici di palinsesto. Nella stessa fascia oraria, infatti, su Rai 2 e Sky Sport viene trasmesso il match delle ATP Finals di Torino, con Jannik Sinner impegnato contro il tedesco Alexander Zverev. Una sfida importantissima che avrebbe inevitabilmente tolto pubblico alla prima serata di Canale 5.

Per evitare di “bruciare” un evento tanto atteso, l’azienda ha preferito spostare lo show alla prossima settimana, assicurandogli così una fetta di pubblico più ampia. L’appuntamento con Gigi e Vanessa Insieme resta quindi fissato per mercoledì 19 novembre, sempre in prima serata, con tre serate evento.

Nel frattempo, per coprire la fascia oraria lasciata libera, Mediaset ha deciso di trasmettere una delle serie televisive turche più amate del suo palinsesto. Stiamo parlando della soap opera, “La Notte nel cuore”. Si tratta senza dubbio di una garanzia di ascolti e coinvolgimento per il pubblico di Canale 5. QUI potete trovare le anticipazioni.

Insomma, solo qualche giorno di attesa in più prima di vedere Gigi e Vanessa Insieme su Canale 5.

