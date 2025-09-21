In puntata a Verissimo Simona Ventura ha rivelato i nomi dei primi due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello e ha svelato un clamoroso scoop: “Non è detto che entreranno…”, lasciando tutti spiazzati per queste sue dichiarazioni. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice del reality show.

Grande Fratello, Simona Ventura presenta i concorrenti

Manca sempre meno alla prossima edizione del Grande Fratello. Il programma di Canale 5 accenderà ufficialmente i suoi riflettori in data 29 settembre, con alla guida Simona Ventura.

In queste settimane sui social del Grande Fratello e in TV abbiamo già i primi spoiler. Ieri per esempio è stato pubblicato un piccolo video su quella che sarà la Casa più spiata d’Italia. Oggi però a Verissimo, Simona Ventura voluto non solo svelare chi saranno gli opinionisti (si tratta di tre ex gieffini), ma ha parlato anche dei concorrenti, dando subito un clamoroso scoop:

“Abbiamo dato degli indizi sui concorrenti, sono tutte persone comuni, con una forte personalità. Da domani dopo il TG5 delle 13:00 conosceremo gli altri. Finché non varcano la Porta Rossa non sono ufficialmente dei concorrenti del Grande Fratello. Potrebbero entrare come no”, ha esordito Simona Ventura, spiazzando la Toffanin. “Ci sono tante età, dai 19 anni ai 50 anni”, ha poi aggiunto.

Poco dopo Simona Ventura ha avuto così l’opportunità di far conoscere i primi partecipanti. Si è trattato di Anita Mazzotta e Matteo Azzali, con le loro clip di presentazione.

Ricordiamo però he in questi giorni abbiamo già avuto modo di conoscere Francesca e Giulio Carotenuto, ma anche Omer Elomari e Matteo Jonas Pepe. Il numero è chiaramente in aggiornamento. Da domani però occhio alla TV perché saranno annunciati altri volti del Grande Fratello.

Un’edizione che sarà certamente ricca e ci riserverà tanti colpi di scena. Siete pronti a una nuova stagione del GF?