Con un simpatico video Olly ha rivelato per la prima volta il posto piuttosto particolare e inusuale dove conserva il premio di Sanremo 2025. E non immaginerete mai dove l’ha messo!

Dove conserva il premio di Sanremo Olly

Dopo il Festival di Sanremo 2025 Olly si sta godendo il meritato successo e sui social è diventato virale il video che rivela per la prima volta il posto in cui ha conservato il premio vinto in finale. Su TikTok il noto cantautore genovese ha caricato un filmato in cui ha mostrato di avere deciso di tenere il leoncino d’oro su uno scaffale presente…. in bagno!

Sì, avete capito perfettamente. Olly evidentemente non sapeva di preciso dove collocare il trofeo o forse l’idea era chiara fin dall’inizio. Ad ogni modo la scelta ha scatenato l’ironia degli utenti, che hanno trovato la sua scelta ‘pazza’ e in linea con quella che è la sua persona.

“Ma di tanti posti proprio in bagno?”, “Comunque solo tu puoi tenere il premio in bagno”, hanno scritto alcuni fan divertiti dalla trovata del cantante che, soddisfatto nel video ha mostrato il suo successo.

“A volte mi dimentico”, ha scritto ironico nella didascalia del filmato Olly, quasi come se non ricordasse effettivamente di aver posizionato il premio proprio lì. Tra coloro che non hanno potuto fare a meno di dire la propria, anche Angelina Mango. Amica del cantante ha scritto: “Che sbor**e pure senza scatola”, ha scritto trovando il like del collega. Qualcuno però ha ricordato ad Angelina che anche lei ha scordato la scatola all’Ariston dopo la sua vittoria. Insomma un botta e risposta simpatico tra le parti.

Insomma Olly, tralasciando i recenti gossip e teneri gesti, è tornato a far parlare di sé con la sua geniale trovata!