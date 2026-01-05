Il 10 gennaio la Corea del Sud diventa l’ombelico del mondo tennistico: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nel primo atto di un 2026 che promette scintille

La nuova frontiera del tennis mondiale fa tappa in Corea

C’è un magnetismo particolare nelle sfide che sanno di futuro, quelle capaci di fermare il tempo e riscrivere le gerarchie di uno sport. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non sono semplicemente due tennisti; sono le due facce di una nuova età dell’oro. Sabato 10 gennaio, il palcoscenico di Seul ospiterà il primo capitolo stagionale di questa rivalità infinita. Nonostante si tratti di un’esibizione prestagionale, quando l’azzurro e lo spagnolo si trovano ai lati opposti della rete, il concetto di “amichevole” evapora istantaneamente. È una questione di orgoglio, di centimetri e di una supremazia che nel 2025 ha regalato momenti di puro agonismo e che oggi, all’alba del 2026, riprende il suo cammino coreano.

Una questione di numeri uno e di ambizioni senza confini

Il ranking parla chiaro, ma il campo spesso racconta storie diverse, fatte di sudore e colpi impossibili. Alcaraz si presenta come l’attuale numero uno del mondo, inseguito a brevissima distanza da un Sinner che occupa la seconda piazza ma che non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo dell’inseguitore. Per entrambi, la trasferta asiatica rappresenta il termometro ideale per saggiare la condizione atletica dopo la pausa invernale. Seul non sarà solo un test tecnico, ma un manifesto programmatico per il resto dell’anno: chi vince lancia un messaggio chiaro alla concorrenza. La precisione chirurgica dell’altoatesino contro l’esuberanza fisica del murciano: il tennis non potrebbe chiedere un biglietto da visita migliore per inaugurare la stagione.

Guida alla visione: il palinsesto per non perdere un colpo

Per gli appassionati italiani, l’appuntamento richiederà una sveglia puntata presto o una serata di attesa davanti al piccolo schermo. La diretta è affidata a Sky Sport, che trasmetterà il match sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis a partire dalle ore 8:00 del mattino. Un caffè forte e il grande tennis come colazione ideale per iniziare il weekend. Per chi invece preferisse la comodità della differita, o volesse gustarsi lo spettacolo in chiaro, TV8 offrirà la replica integrale dell’incontro alle ore 22:00.