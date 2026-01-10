Il momento durante il match tra Sinner e Alcaraz è davvero esilarante

Durante l’esibizione a Seoul Jannik Sinner ha fatto giocare un bambino al suo posto contro Alcaraz per qualche battuta. Il risultato è stato davvero sorprendente e anche lo spagnolo è rimasto spiazzato.

Sinner fa giocare un bambino contro Alcaraz

A Seoul Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dato vita a un’esibizione che, pur senza il peso di un torneo ufficiale, ha regalato emozioni intense al pubblico presente. Un episodio però ha rubato la scena. Durante il match, mentre Alcaraz si apprestava a servire, si è accorto che dall’altra parte del campo non c’era il suo avversario.

Al posto di Sinner, infatti, era presente un giovanissimo tennista coreano, che con un sorriso timido ha ricevuto in mano la racchetta dal tennista azzurro.

Il video diventato virale

Quello che sembrava solo un simpatico siparietto, ha conquistato il pubblico. Specie quando Sinner ha incoraggiato il bambino con un “vai, tocca a te”. Il giovane tennista, visibilmente emozionato, ha preso il suo posto al centro del campo, regalando una scena che sicuramente ricorderà per sempre…

Jannik's reaction to the kid's point against Carlos pic.twitter.com/xjkvRt7C57 — janniksin archive (@sinnervideos) January 10, 2026

Il pubblico ha applaudito calorosamente, e il ragazzo ha dimostrato subito una grande capacità di calarsi nel clima del match, sorprendendo perfino Alcaraz con un dritto che ha colpito l’angolo del campo. Gesto tecnico che ha suscitando una vera ovazione. Persino Sinner non è riuscito a trattenere l’entusiasmo.

Mentre la partita proseguiva, Alcaraz e Sinner, pur mantenendo il tono informale, hanno continuato a giocare con la professionalità che li contraddistingue. Alla fine, il risultato ha premiato lo spagnolo, che si è imposto con il punteggio di 7-5, 7-6 in meno di due ore di gioco. Ma a fare la differenza è stato il momento che ha coinvolto il giovane tifoso. Con la carezza sulla spalla di Alcaraz e l’incoraggiamento di Sinner, il bambino ha vissuto un’esperienza che pochi altri tennisti della sua età potranno mai provare.

