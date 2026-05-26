Andrea Iervolino comunica di aver sottoscritto un accordo con SITI – Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del Risparmio – la principale associazione italiana per la tutela degli azionisti di minoranza e dei risparmiatori, con oltre 32.000 associati.

L’accordo tra Andrea Iervolino e Siti

L’iniziativa di assegnazione gratuita di equity, come recita la nota stampa, si inserisce in un più ampio progetto di continuità industriale, tutela del valore aziendale e rilancio produttivo internazionale della società, già reso noto con il comunicato del 22 maggio 2026, con il quale Andrea Iervolino ha formalizzato — in data 14 maggio 2026 — un’offerta di acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S.p.A., accompagnata da: garanzie reali e finanziarie fino a 98 milioni di euro a copertura dell’intero passivo e a soddisfazione integrale (100%) di tutti i creditori social; apporti immediati e garanzie rilasciate da società di primario standing mondiale che affiancano il proponente; il conferimento di due importanti opere cinematografiche già pronte a generare flussi sui mercati internazionali; una richiesta di accoglimento attraverso la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.

In tale cornice, l’assegnazione gratuita di equity della NewCo rappresenta un ulteriore atto finalizzato a riconoscere chi ha condiviso, nei fatti, il progetto industriale originario di Sipario Movies S.p.A. Il piano industriale e finanziario – che prevede il presidio istituzionale di SITI – , è inteso a rappresentare una concreta soluzione di continuità industriale alternativa alla liquidazione, nell’interesse oggettivo dei creditori, dei lavoratori, degli azionisti di minoranza e del valore industriale costruito negli anni.

L’iniziativa è riservata agli azionisti di minoranza storici che, secondo la valutazione della NewCo, abbiano mantenuto un rapporto coerente con il progetto industriale originario e con gli interessi di continuità e di sviluppo della società rimanendo titolari delle azioni fino alla data della durata in carica di Andrea Iervolino nel CdA, 13 settembre 2024, incluso. L’obiettivo è premiare quei piccoli azionisti che hanno creduto nel progetto industriale originario, sostenendo un percorso di rilancio improntato a trasparenza, continuità industriale e tutela del valore creato nel tempo.

L’assegnazione gratuita di equity della NewCo avverrà secondo un criterio rigorosamente proporzionale rispetto alle partecipazioni detenute dagli azionisti di minoranza storici nella precedente struttura societaria di Sipario Movies S.p.A. fino al 13 settembre 2024. In particolare, ciascun soggetto ammesso all’iniziativa riceverà una quota della NewCo corrispondente, in termini percentuali, alla partecipazione detenuta nella società originaria alla data indicata.

Le modalità tecniche di esecuzione saranno disciplinate dall’apposito regolamento attuativo che verrà reso pubblico contestualmente al perfezionamento della costituzione della NewCo. L’eventuale adesione all’iniziativa di assegnazione gratuita di equity della NewCo non comporta, né potrà essere interpretata come, rinuncia da parte degli azionisti beneficiari ad alcun diritto, azione, pretesa o domanda risarcitoria eventualmente spettante in relazione a fatti, atti, operazioni o condotte riferibili alla precedente gestione o alle pregresse vicende societarie di Sipario Movies S.p.A. Resta pertanto impregiudicata la piena facoltà dei singoli aderenti di esercitare, nelle sedi competenti e nei confronti dei soggetti eventualmente ritenuti responsabili, ogni diritto o azione prevista dall’ordinamento a tutela dei propri interessi patrimoniali e risarcitori.

SITI rappresenta ad oggi circa 60 azionisti di minoranza di Sipario Movies S.p.A., complessivamente titolari di circa 650.000 azioni, e collaborerà con la NewCo per assicurare che l’iniziativa di assegnazione gratuita di equity sia attuata nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e correttezza tra gli azionisti di minoranza ammissibili; garantisca un canale di interlocuzione qualificato e indipendente tra i piccoli azionisti rappresentati e la NewCo; consenta una verifica indipendente dell’applicazione dei criteri di ammissibilità. La presenza di un interlocutore istituzionale del livello di SITI rappresenta, per Andrea Iervolino, una garanzia di metodo e la conferma che l’iniziativa nasce per proteggere concretamente i risparmiatori e gli azionisti di minoranza storici, e non come operazione di mero posizionamento mediatico.

Il dott. Domenico Bacci, rappresentante dell’associazione degli azionisti di minoranza che riunisce oltre 60 soci storici della società, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa promossa da Andrea Iervolino e dalla costituenda NewCo, definendola con le seguenti parole: «Un gesto concreto di responsabilità industriale e morale nei confronti di tutti quei piccoli investitori che negli anni hanno creduto nel progetto e che rischiavano di vedere completamente azzerato il valore del proprio investimento». Secondo l’associazione, il progetto rappresenta: «Una rara operazione di continuità industriale e tutela del tessuto economico costruito negli anni, in cui il fondatore storico della società si rende disponibile non solo a garantire integralmente i creditori e a preservare gli asset produttivi, ma anche a riconoscere gratuitamente una nuova partecipazione ai piccoli azionisti storici, pur nella salvaguardia dei diritti risarcitori di ciascheduno».

L’associazione sottolinea inoltre che: «Iniziative di questo tipo vanno valutate con grande attenzione e senso istituzionale, poiché rappresentano un’opportunità concreta di salvaguardia del valore industriale, occupazionale e produttivo della società, nell’interesse non solo degli investitori, ma anche del mercato, dei fornitori e della continuità aziendale». Infine, il rappresentante degli azionisti di minoranza ha evidenziato come: «La disponibilità di Andrea Iervolino a reinvestire risorse, reputazione e capacità industriale nel rilancio della società costituisce un elemento di assoluto rilievo e un segnale estremamente positivo per tutti i soggetti coinvolti nella procedura».

Tutti gli azionisti di minoranza di Sipario Movies S.p.A. che ritengano di rientrare nei criteri di ammissibilità sopra indicati e che intendano manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa possono contattare direttamente SITI, che curerà, per conto dei propri associati azionisti, la raccolta delle adesioni e l’interlocuzione con la NewCo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e riservatezza.

Ai fini della partecipazione all’iniziativa di assegnazione gratuita di equity, senza alcun obbligo economico nei confronti della NewCo, o rinuncia a qualsivoglia diritto risarcitorio, nei confronti di chicchessia, occorrerà aderire, secondo le modalità che saranno successivamente divulgate, al Siti, che curerà la raccolta dei nominativi e dei documenti necessari. Resta inteso che ogni adesione sarà quindi valutata dalla NewCo secondo i criteri di ammissibilità ed esclusione illustrati nel presente comunicato.

L’assegnazione gratuita di equity non rappresenta una offerta al pubblico indistinto dei risparmiatori, ma è una liberalità volontaria del proponente, non costituisce diritto azionabile da parte di alcun terzo e sarà disciplinata, nelle sue modalità operative, da apposito regolamento che verrà reso pubblico contestualmente al perfezionamento della costituzione della NewCo. Tutti i requisiti di ammissibilità e le ipotesi di esclusione saranno valutati discrezionalmente dalla NewCo, nel rispetto della normativa applicabile, dei principi di buona fede, correttezza e parità di trattamento tra soggetti in posizioni equivalenti, e ferma restando la possibilità per gli interessati di interloquire con la stessa NewCo per ogni chiarimento.