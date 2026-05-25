Nuovo episodio ad alta tensione mediatica per Fedez e Mr. Marra, che nel loro Pulp Podcast hanno ospitato l’imprenditore italoamericano Paolo Zampolli. Un incontro molto atteso, soprattutto dopo le recenti tensioni nate attorno ad alcune dichiarazioni fatte nel podcast sul caso Epstein e sui presunti legami internazionali dell’uomo d’affari vicino a Donald Trump.

Zampolli a Pulp Podcast: è tregua con Fedez

L’episodio di Pulp Podcast, registrato con un ritmo serrato e un tono più disteso rispetto alle polemiche delle ultime settimane, rappresenta di fatto una tregua pubblica tra le parti. Zampolli, noto negli Stati Uniti per i suoi rapporti con ambienti politici e finanziari di alto livello, ha accettato il confronto diretto con i due conduttori affrontando diversi temi: dagli affari internazionali fino alla politica americana, passando per il calcio e alcuni retroscena personali.

Durante la conversazione, l’imprenditore ha raccontato anche l’origine del suo celebre slogan “20 billions in 20 minutes”, spiegando come sarebbe riuscito a chiudere in tempi record un accordo miliardario con l’Uzbekistan. Un aneddoto che ha contribuito ad alimentare l’immagine di Zampolli come figura controversa ma estremamente influente negli ambienti internazionali.

Non è mancato un passaggio più leggero dedicato al calcio. Zampolli ha infatti parlato dell’idea — nata, a suo dire, da semplice tifoso — di proporre un eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran, ipotizzando una competizione negli Stati Uniti con gli azzurri praticamente “in casa”. Una provocazione che ha acceso immediatamente il dibattito online tra sportivi e appassionati.

L’intervista conferma ancora una volta il peso crescente di Pulp Podcast nel panorama mediatico italiano. Nato dopo l’esperienza di Muschio Selvaggio, il format condotto da Fedez e Mr. Marra ha costruito la propria identità alternando intrattenimento, politica e attualità, ospitando negli ultimi mesi figure molto diverse tra loro, dal mondo istituzionale a quello dello spettacolo.

La scelta di invitare Zampolli arriva inoltre in un momento delicato. Solo poche settimane fa, infatti, l’imprenditore aveva annunciato azioni legali contro i conduttori del podcast, accusandoli di diffamazione per alcune affermazioni considerate lesive della sua reputazione. L’incontro davanti alle telecamere sembra quindi assumere anche il valore simbolico di un chiarimento pubblico, almeno sul piano mediatico.

Con episodi sempre più orientati al confronto diretto e alla contaminazione tra cronaca, geopolitica e cultura pop, il podcast di Fedez continua a generare attenzione e discussioni sui social, consolidando il suo ruolo tra i prodotti digitali più seguiti del momento.