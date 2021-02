Soleil Sorge critica Rosalinda e lancia una frecciatina a Luca Onestini

1 Le parole di Soleil Sorge

Ancora una volta a tornare al centro dell’attenzione mediatica è Soleil Sorge. Come sappiamo da sempre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si risparmia mai, e in ogni occasione ne approfitta per dire la sua opinione. In queste ore così l’influencer è intervenuta sui social per fare una critica a Rosalinda Cannavò, tirando in ballo anche Luca Onestini, suo ex fidanzato. Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che è accaduto. Come abbiamo visto da settimane l’attrice ha dei ripensamenti sulla sua storia con Giuliano, che dura ormai da ben 10 anni. Come se non bastasse la Cannavò si è avvicinata ad Andrea Zenga, col quale è scattato il bacio. Stanotte, per di più, dopo tanti ripensamenti e dopo aver fatto intendere di voler lasciare il suo fidanzato, tra i due è scoppiata nuovamente la passione.

A quel punto Soleil Sorge ha voluto ricordare quando anni fa lasciò Luca Onestini con una lettera, quando l’ex tronista era recluso proprio nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer ha messo così a paragone le reazioni del pubblico e del web, facendo notare come Rosalinda sia stata apprezzata, mentre lei all’epoca venne condannata. Ma non solo. Soleil ha anche lanciato una frecciatina a Luca Onestini, etichettando il suo ex fidanzato come uno “sfigato”. Queste le sue dichiarazioni sui social:

“Comunque Rosalinda nel GF inizia la 4 relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza: brava, donna forte, è rinata. Io lasciai uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO OHNO OH NONONONONO”.

Comunque Rosalinda nel Gf inizia la 4 relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza : brava, donna forte, è rinata.

Io lasciai uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO OHNO OH NONONONONO #ok #gfvip — Soleil Sorge (@Soleil_stasi) February 15, 2021

Cosa accadrà a questo punto? Luca Onestini vorrà replicare alla frecciatina di Soleil Sorge? Non resta che attendere per scoprirlo.