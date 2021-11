Miriana rientra in casa ed è la preferita del pubblico, la reazione di Soleil non è delle migliori (VIDEO)

Al GF Vip Miriana Trevisan non è stata eliminata ed è rientrata in casa, Soleil Sorge non ha avuto una reazione positiva.

Soleil Sorge reagisce al rientro di Miriana Trevisan nella casa del GF Vip

Stasera al Grande Fratello Vip 6 in nomination c’erano tre donne: Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Alfonso Signorini ha fatto entrare le quattro nominate in studio e ha dato lì il verdetto. L’eliminata è stata Miriana. In realtà, però, nessuna è stata eliminata. Anzi, una volta rimasta da sola, proprio alla Trevisan ha detto che, non solo non era eliminata, ma che era la preferita del pubblico. E questo le permetteva di essere immune dalla nomination e di scegliere una persona, tra le altre tre, da mandare direttamente in nomination. Questa cosa non è piaciuta a Soleil Sorge e vediamo infatti cos’è successo dopo.

Le altre tre nominate sono rietrate in casa e sono state accolte tra abbracci, baci e felicità. Solo successivamente è stata fatta rientrare Miriana con la scusa di fare un ultimo saluto. Ed è lì davanti a tutti che ha annunciato che era la preferita del pubblico e non era stata eliminata.

Molti hanno urlato di gioia e l’hanno abbracciata, ma qualcuno non è stato proprio entusiasta. Stiamo parlando di Soleil Sorge che è rimasta in disparte, senza dare nessun accenno di felicità. E questa reazione non è certo passata inosservata. Infatti Alfonso Signorini ha subito chiesto all’influencer cosa pensasse. E lei ha dato una risposta semplice e concisa: “Bah”.

Pensano sia un ultimo saluto… ma Miriana è tornata in Casa per restare e per compiere la sua missione: mandare in direttissima una tra Sophie, Carmen e Katia. 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/5OIPW1Xzam — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 26, 2021

Sicuramente Soleil non ha preso benissimo il ritorno in casa di Miriana, dato anche che ultimamente la situazione tra loro è sempre più tesa. Intanto la Trevisan ha scelto di mandare in mìnomination Carmen.

