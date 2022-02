1 Il gesto dello staff di Soleil Sorge

Come sappiamo in questi giorni il pubblico del Grande Fratello Vip 6 sta votando senza sosta per eleggere il secondo finalista di questa edizione. A contendersi questo titolo ci sono Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassié e questa sera, nel corso della diretta, sapremo l’esito del televoto. Secondo i sondaggi a trionfare potrebbe essere proprio la Principessa, tuttavia non è escluso che ci sia una colpo di scena. In queste ore intanto ad attirare l’attenzione del web sono stati alcuni tweet scritti dallo staff della Sorge, che non sono passati inosservati. I collaboratori di Soleil infatti hanno chiesto l’aiuto di Ana Mena e di Tananai, due protagonisti del Festival di Sanremo 2022, per sostenere l’influencer al televoto. Questi i post che stanno facendo discutere:

“Ana Mena, ma lo sai che il #teamsoleil ti idealizza come loro figlia? Va beh la storia è lunga ma tu fidati. Noi invitiamo il fandom a streammare “Duecentomila ore” ma tu ci aiuti a portare in finale #gfvip la nostra Soelil”.

Lo staff di Soleil Sorge in seguito si è rivolto anche a Tananai, affermando:

“Tananai sei diventato un punto di riferimento su Twitter grazie al “sesso occasionale”. Il fandom di Soleil ti streamma a manetta, ma tu dacci una mano a portarla in finale del GF Vip. Daje Tana”.

I tweet dello staff di Soleil Sorge però hanno letteralmente diviso il web. Mentre in molti hanno accolto con simpatia i post, tanti altri hanno duramente criticato i collaboratori dell’ex corteggiatrice. L’influencer intanto poche ore fa si è sfogata con Alex Belli, ed è scoppiata in lacrime. Rivediamo cosa è accaduto.