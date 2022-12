NEWS

Andrea Sanna | 17 Dicembre 2022

GF Vip 7

Durissima lettera di Mimma, mediante il suo avvocato, ad Attilio Romita. Lei lo lascia in diretta e lo avverte di non tornare a casa

Mimma lascia Attilio Romita

Attilio Romita è davvero molto preoccupato dopo la lettera ricevuta lunedì dalla sua compagna Mimma Fusco. Lei non ha apprezzato gli atteggiamenti avuti dal giornalista nei confronti di Sarah Altobello e gli ha riservato dure parole, che l’hanno portato così a riflettere e chiedere scusa. Proprio con Sarah l’ex mezzo busto di Rai ha fatto un confessionale dove alcune affermazioni hanno provocato lo scontro con la vippona.

Nel corso della settimana, sempre Attilio Romita, ha avuto modo di chiarire l’incomprensione avuta con Sarah, ma nel mentre Mimma ha preso una decisione definitiva sul loro futuro. Signorini ha fatto sapere di aver provato a contattare la Fusco, ma lei avrebbe rifiutato l’invito. Lui si aspettava questa scelta.

Così Alfonso Signorini ha fatto sapere ad Attilio Romita che Mimma ha mandato un messaggio attraverso il suo avvocato. Lei per prima cosa vorrebbe che i riflettori si spegnessero su di lei. Attraverso il suo legale si è detta poco rispettata da parte del suo compagno e sostiene che le sono mancate una serie di attenzioni che riteneva di dover meritare. Sempre Mimma l’ha invitato a soprassedere nella maniera più assoluta che lui una volta uscito torni a casa da lei.

Nonostante tutto, però, ha anche detto nella lettera che vuole incontrarlo lontano dai riflettori, in separata sede. Attilio Romita ci è rimasto chiaramente molto male. Il vippone ha fatto presente di aver acquistato lui la casa dove vivono insieme. Trova assurdo quindi che lei lo stia cacciando dal loro appartamento:

“Io tra l’altro lunedì potrei anche uscire e non posso nemmeno tornare a casa mia. Vorrà dire che dovrò andare a dormire in albergo. Cosa farò per prima cosa quando uscirò e se chiamerò lei per prima? No, chiamerò il mio avvocato. Evidentemente non era vero amore. No, non penso di pentirmi di quello che dico, ma evidentemente è così”.

Mimma ha deciso di mandare un messaggio ad Attilio tramite il suo avvocato… alcuni passaggi di questa lettera meritano un ulteriore approfondimento. #GFVIP pic.twitter.com/9KJEv6BhH3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2022

(CLICCA QUI PER IL VIDEO) La lettera non è stata letta nel corso della diretta ma Alfonso Signorini ha rassicurato Attilio Romita che presto gliela farà avere. Lui ha detto di non essere molto interessato al messaggio, ma più che altro sperava di poter in qualche modo chiarire la questione con Mimma. Che succederà adesso?