Andrea Sanna | 18 Dicembre 2022

GF Vip 7

La stoccata a Sonia Bruganelli

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli ha preso le difese di Antonella Fiordelisi e ha aspramente criticato i comportamenti di Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini. Oltre ad aver detto che, a detta sua “sono ridicole”, l’opinionista ha riservato una frecciatina a ognuna di loro. Tra l’altro è convinta che tutte e tre si siano unite per affossare l’influencer campana.

Le parole di Sonia Bruganelli hanno evidentemente colpito sia Giaele che Oriana. Questo perché le due concorrenti nel post puntata credono di non meritare tali affermazioni: “Ma poi Sonia che dice che ci siamo coalizzate contro Antonella…”, ha detto la De Donà. La venezuelana a ruota ha ribattuto: “Posso dirti che da fuori non si vede così…”.

Dopo averne parlato nel corso della notte, Giaele De Donà e Oriana Marzoli sono tornate sull’argomento durante la giornata di oggi. Le vippone si sono ritrovate, insieme a Micol Incorvaia, in zona beauty. Tra uno scambio di battute e un altro, si è chiaramente parlato di Antonella Fiordelisi e dei suoi comportamenti. In merito però, proprio Giaele, ha tirato in ballo Sonia Bruganelli: “Anche sta cosa che noi siamo coalizzate contro di lei. Sembra che Sonia stia rifacendo la cosa dell’anno scorso con Soleil. Quando tutti erano contro Soleil e quindi magari lei vede che in tanti la pensano in modo negativo su Antonella, lei giustamente fa l’opinionista, non può starsene zitta. E quindi dice che siamo contro di lei”.

Successivamente sempre per commentare quanto detto da Sonia Bruganelli ieri sera che, a detta di Oriana “non significa niente”, Giaele ha aggiunto: “Ma se siamo un gruppo di persone, tutte diverse tra loro. Parlo per me e Oriana, mica eravamo amiche all’inizio, poi ci siamo ritrovate. Stesso discorso per Ginevra. Abbiamo la stessa opinione. Con te (Micol ndr) siamo amiche… Ma guarda che anche se non dici nulla e non proferisci parola esce lo stesso e si incazza comunque. Anche Tavassi la pensa così. Se in cinque la pensiamo allo stesso modo significa che un fondo di verità c’è…”

Questo lo stralcio di conversazione avuto tra le vippone su Sonia Bruganelli…

(CLICCA QUI PER IL VIDEO) Questo dunque il pensiero, principalmente di Giaele, condiviso anche da Oriana e Micol. Come risponderà ora Sonia Bruganelli?