Sonia Lorenzini è di nuovo nella bufera e ancora una volta a causa del suo comportamento nei confronti di Rosalinda Cannavò. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip sono ormai ai ferri corti ormai da diversi giorni. Il tutto nasce dalla nomination dello scorso lunedì che la Cannavò ha fatto ai danni dell’ex tronista. Una nomination che ha spiazzato anche Dayane Mello che, nei primi giorni della settimana, si è allontanata dalla sua storica amica.

Dopo l’accaduto Sonia ha utilizzato parole tutt’altro che carine nei confronti dell’attrice. Parole decisamente poco educate che hanno fatto infuriare i molti fan di Rosalinda e in generale del reality. In molti hanno invocato la squalifica della Lorenzini a causa del suo comportamento e in tanti sperano di vederla fuori dalla casa il prossimo lunedì. Ora l’ex tronista ci è ricascata nuovamente ed è finita nuovamente in tendenza su Twitter per delle motivazioni non edificanti.

Rosalinda parla del suo stupro e Sonia la commenta dicendo che lei dice di sentirsi sempre in difficoltà e calca la mano su tutto, Urtis dice che solo quello può fare e Sonia ribatte che è perché non ha personalità.

Questo video sta infatti impazzando sul web da qualche ora. In sottofondo si sente Rosalinda che racconta ad altri coinquilini un’orribile esperienza del passato. Si tratta dello stupro che l’attrice ha subito quando era poco più che una ragazzina, di cui parlò qualche settimana fa in puntata. Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis hanno commentato a distanza l’accaduto, minimizzando il racconto della Cannavò ed accusandola di essere troppo teatrale e di giocare sempre al ruolo della vittima.

“Si sente sempre in difficoltà. Lei tutto quello che le succede carica sempre la mano“, ha dichiarato Sonia appoggiata dal chirurgo. “Beh anche perché può fare solo quello“, ribatte Urtis. “Non è che abbia tutta questa personalità“, è invece la chiosa della Lorenzini. In poche ore questo video ha fatto il giro del web, l’hashtag #FuoriSonia è finito in trend topic e molti utenti hanno chiesto al Grande Fratello Vip di prendere provvedimenti ufficiali contro Sonia.

