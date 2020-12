1 A causa di una domanda scomoda a Filippo Nardi, Sonia Lorenzini potrebbe aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip: ecco cosa è accaduto

Sono passati soltanto pochi giorni da quando Sonia Lorenzini ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 5, ma senza dubbio la blogger si è già messa totalmente in gioco. Fin da subito l’ex tronista di Uomini e Donne si è duramente scontrata con Tommaso Zorzi, col quale aveva dei trascorsi passati. Attualmente tra i due non è ancora tornato il sereno, tuttavia entrambi hanno deciso di deporre l’ascia di guerra per viversi al meglio questa esperienza. Ciò nonostante nelle ultime ore è accaduto qualcosa che potrebbe aver messo la Lorenzini in seri guai. Sonia potrebbe infatti aver violato il regolamento del Grande Fratello, dando informazioni esclusive ai concorrenti. Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che è accaduto.

Ieri sera i Vipponi stavano giocando tutti insieme. A quel punto proprio Sonia Lorenzini ha fatto una domanda scomoda a Filippo Nardi, riguardante le voci sul presunto flirt avuto con Elisabetta Gregoraci, che qualche settimana fa hanno fatto il giro del web. Queste le parole dell’ex tronista in merito:

“Vorrei sapere da Filippo Nardi con sincerità se quello che era uscito con Elisabetta prima della casa fosse farina del suo sacco”.

A quel punto Filippo Nardi ha ribadito nuovamente di non voler parlare dell’argomento, e senza rispondere alla domanda di Sonia Lorenzini ha affermato:

“Di certi argomenti io non parlo. Questo è uno di quegli argomenti che io non commento. Lo trovo di cattivissimo gusto”.

🚨🚨🚨 SONIA RISCHIA UN PROVVEDIMENTO DAL GRANDE FRATELLO? NOMINATION D'UFFICIO IN ARRIVO VENERDÌ? 🚨🚨🚨🚨#GFVIP pic.twitter.com/MewHArdGNa — peppe. 🌈🇪🇺 || 🐍SO🐍 || 🔥TZ🔥 (@pezslaugh) December 15, 2020

Tuttavia a quel punto tutti i concorrenti si sono chiesti di cosa si stesse parlando, non essendo a conoscenza dell’accaduto. In molti sul web hanno però fatto notare come Sonia Lorenzini potrebbe aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip 5, avendo fornito ai Vipponi alcune informazioni riservate dal mondo esterno. Già qualche tempo fa Andrea Zelletta e Paolo Brosio erano stati puniti con la nomination per lo stesso motivo, e ci si aspetta dunque che anche stavolta gli autori intervengano sulla faccenda. In attesa di scoprirlo, pare che un acerrimo nemico della blogger possa arrivare in casa. Rivediamo di chi si tratta.