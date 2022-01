1 La stoccata di Sophie Codegoni

Negli ultimi giorni non mancano le tensioni tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. La Principessa infatti ha sempre provato interesse per Alessandro Basciano, che nel mentre ha rivolto le sue attenzioni all’ex tronista, iniziando con lei una conoscenza seria. Nel corso dell’ultima diretta per di più la mamma di Sophie ha fatto delle dure critiche a Jessica, e a quel punto tra le due amiche si è creata una frattura. In queste ore così a parlare con la Codegoni, prendendo le difese della Selassié, è stata Federica Calemme, che come riporta Isa&Chia ha affermato:

“Jessica non ha mai detto nulla alle tue spalle. Mettiti nei panni di una persona che entra il ragazzo che le piace… c’è stata tutta la tarantella iniziale. Devi capirla. Io penso che domani dovreste parlarne. Siete amiche, avete passato quattro mesi insieme. Jessica non fa le cose con cattiveria e malizia, si diverte. A volte le battutine sono eccessive ma è anche giusto da parte tua farglielo notare. Lei non ci prova. Pure Alessandro le dà modo di fare le battutine, pure lui le fa. Sono battutine… dai, ti prego! Sei intelligente. Io penso che voi dovete parlare da amiche. Anche voi fate battutine su di lei e la prendete in giro. Basta, si va avanti. Siete due persone intelligenti, mettete da parte queste cose e si va avanti”.

Tuttavia è arrivata la stoccata di Sophie Codegoni, che parlando dei comportamenti di Jessica Selassié ha dichiarato:

“L’amicizia si dimostra e io gliel’ho dimostrata spesso. Io e lui ci siamo avvicinati subito. Le piace lui, le piace Barù… capisci che ingordigia questa, non colpo di fulmine. Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Lei ci prova! Certe battute non si fanno”.

Che nelle prossime ore ci sia un chiarimento tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié? Nel mentre proprio la Principessa dopo il faccia a faccia con la mamma dell’ex tronista è entrata in crisi. Rivediamo cosa è accaduto.