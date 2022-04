1 L’amicizia con Jessica: parla Sophie Codegoni

Al settimanale Chi Sophie Codegoni ha rilasciato una lunga intervista dove ha non solo parlato della storia d’amore nata nella Casa del GF Vip con Alessandro Basciano, ma ha avuto la possibilità anche di dire la sua sugli altri concorrenti. In particolar modo ha detto la sua sull’amicizia instaurata con Jessica Selassié.

Nel programma le due erano molto unite, ma nel momento in cui Sophie Codegoni si è avvicinata a Basciano, Jessica si è risentita. Questo perché la Princess ha confessato di nutrire anche lei interesse per il gieffino. Con il trascorrere delle settimane però ha capito che non aveva occasioni e dunque si è avvicinata a Barù. Ma oggi Sophie e Jessica sono amiche e si frequentano? A proposito di questo la Codegoni è stata abbastanza chiara.

Sophie Codegoni ha spiegato che si sentono ogni tanto, ma non si vedono e che il rapporto “molto forte” creato nella Casa, si è via via raffreddato: “Un po’ per i tanti impegni, un po’ perché ti lasci influenzare dalle cose dell’esterno”. Nonostante tutto però ha detto di volerle bene, ma di non essere di certo migliori amiche. A differenza invece di Soleil Sorge che vede regolarmente.

Poco dopo ha dato anche il suo personale punto di vista al rapporto nato tra Jessica Selassié e Alessandro Basciano, precisando che in Casa ha fatto tante cose ma non ha mai tradito una sua amica. E ancora ha aggiunto: “Non ho mai voltato le spalle a Jessica, perché tra lei e Alessandro non c’era niente”.

Successivamente Sophie Codegoni ha ricordato che da parte di Jessica Selassié c’era un “interesse non ricambiato dopo appena due giorni”. Senza risparmiarsi l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto anche: “Lei cercava disperatamente un ragazzo per passare il tempo e avere delle conferme”, facendo poi l’elenco e i nomi di Samy, Alessandro, con Barù. Concorrenti a cui si è avvicinata Jessica. Per lei si è trattato di un capriccio e non di un vero e proprio interesse.

